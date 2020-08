Jacinda Ardern: Razmere se bodo poslabšale, preden se bodo izboljšale

Tridnevna karantena

»Virus nas je spet opomnil, da je zahrbten in da se zlahka širi. Proti njemu se je najbolje boriti z dovolj zgodnjimi in strogimi ukrepi,« je povedala novozelandska premierka Jacinda Ardern , potem ko so danes v Aucklandu potrdili 13 novih okužb s koronavirusom.Premierka je posvarila prebivalce, da se bodo »razmere verjetno poslabšale, še preden se bodo izboljšale«, poroča Guardian. »Kot smo se naučili iz izkušenj s covidom, se po odkritju žarišča izbruha število okuženih poveča,« je pojasnila premierka. »Zavedamo se, da gre za resno situacijo. Nujno moramo ukrepati, to bomo storili na miren in sistematičen način,« je še dejala.Na Novi Zelandiji so sicer v torek po več kot stotih dneh potrdili prvi primer lokalnega prenosa okužbe z novim koronavirusom. Okužile so se štiri osebe v eni sami družini, pristojne službe pa zdaj še niso izsledile vira okužbe. Za celoten Auckland je zato od srede znova začela veljati delna karantena – zaprte so šole in nenujne storitve, ljudje pa morajo ostati doma. Tudi za preostali del države so začele veljati nekatere blažje omejitve, med drugim so prepovedana zbiranja več kot sto ljudi. Vsi ukrepi naj bi veljali tri dni, pristojne službe pa bodo jutri odločale o tem, ali jih bodo podaljšale.Novo Zelandijo je sicer Svetovna zdravstvena organizacija izpostavljala kot zgled drugim pri »uspešnem izkoreninjenju prenosov v skupnosti«. Doslej je za covidom-19 umrlo skupno 22 ljudi, trenutno pa je 36 aktivnih primerov v državi. Zdravstvene službe so ves čas svarile pred prevelikim zadovoljstvom, češ da primeri iz tujine kažejo, kako hitro se lahko virus znova pojavi tudi tam, kjer so ga že ukrotili.