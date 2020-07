Jair Bolsonaro okužen s koronavirusom

Preberite še: Brazilija v boju z virusom, Bolsonaro z institucijami

Hvalil se je, da bo virus hitro premagal

Bolsonaro se je večkrat brez maske udeleževal družabnih dogodkov in političnih shodov. FOTO: Marcos Correa/AFP

Brazilski predsednikje pozitiven na koronavirus. To je sporočil v živo na televiziji. »Test se je vrnil pozitiven,« je povedal z masko na obrazu zbranim novinarjev času kosila v Braziliji. Novinarji z mikrofoni so sprva stali povsem zraven, nato pa se je Bolsonaro odmaknil, snel masko in dejal: »Samo poglejte moj obraz. Nič mi ne manjka.« Jair Bolsonaro je v preteklih mesecih večkrat nasprotoval ukrepom za preprečevanje širjenja okužb, med drugim nošenju mask in medsebojni razdalji. Še v petek je zagovarjal, da v cerkvah, šolah in zaporih ni treba nositi zaščitnih mask. Populistični in desničarski predsednik je namreč dal veto na več določil zakona, ki na nacionalni ravni zahteva nošenje zaščitnih mask v javnosti.Vse to je govoril, čeprav je Brazilija zaradi koronavirusa druga najbolj prizadeta država po ZDA z več kot 65.000 smrtnimi primeri in 1,6 milijona potrjenih primerov.Zanimivo bo tudi videti, kako hitro se bo Bolsonaro rešil virusa. Ko se je pandemija pričela, se je namreč hvalil, da se bo v primeru okužbe hitro rešil bolezni zaradi svojega športnega življenja.Bolsonaro se je sicer večkrat brez maske udeleževal družabnih dogodkov in političnih shodov.Brazilski časopis O Globo poroča, da je brazilski predsednik prve znake okužbe začutil v soboto zvečer po srečanju z ameriškim ambasadorjem, še slabše se je nato počutil v nedeljo.Spomnimo; med najpomembnejšimi svetovnimi politiki je bil s koronavirusom okužen tudi britanski premier Boris Johnson , pozneje pa so ga zdravili celo na intenzivni negi