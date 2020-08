FOTO:Jaka Bizilj: Ravnanje ruskih zdravnikov je bilo sumljivo

Eno osrednjih vlog pri reševanju Alekseja Navalnega, ruskega aktivista in opozicijskega politika, iz Rusije je odigral Slovenec Jaka Bizilj. Ustanovitelj fundacije Kino za mir v Berlinu je po tem, ko so ga poklicali člani skupine Pussy Riot, s katerimi tesno sodeluje pri filmskih in drugih projektih, organiziral letalski prevoz za Navalnega. Kot pravi, organizacija prevoza ni bila preprosta, dogodki v bolnišnici v Omsku pa nakazujejo, da so ruski zdravniki morda poskušali manipulirati. Najbolj očitno vprašanje je, kako ste se sploh znašli v vlogi organizatorja prevoza Alekseja Navalnega iz Omska?Zgodilo se je tako, da me je pred ...