Jakov Milatović je Mila Đukanovića poslal v pokoj

Nekaj več kot 542.000 Črnogorcev je danes izbralo novega predsednika države za prihodnji petletni mandat. V drugem krogu volitev je sedanji predsednik Milo Đukanović pričakovano klonil proti političnemu novincu Jakovu Milatoviću. Čeprav oba nastopata kot Evropski uniji in Nato zvezi naklonjena politika, Milatoviću, ki ga podpira pro srbska vladna koalicija očitajo, da je v resnici naklonjen uradni politiki Beograda.

Opazovalci in organi pregona so zebeležile nekatere nepravilnosti na voliščih, nasilne izpade in poškodovanje volilne skrinjice, vendar bo bolj kot dogajanje na volilni dan zanimivo dogajanje po volitvah. To bo pokazalo, ali bo mala članica Nato zveze in najambicioznejša kandidatka za članstvo v EU na Balkanu tudi z novim predsednikom ostala zvesta evropskim in evroatlantskim vrednotam ali pa bo zdrsnila pod vpliv Rusiji naklonjene Srbije.