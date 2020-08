James Murdoch izstopil iz upravnega odbora News Corporation

V ZDA ima Murdochov imperij družbo Dow Jones, pod katero sodita med drugim časnika Wall Street Journal in New York Post. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Najmlajši sin medijskega mogotca, je v petek izstopil iz upravnega odbora družbe News Corporation, ki jo je ustanovil njegov oče. Kot razlog za odstop je navedel »nestrinjanja glede določenih uredniških vsebin« in »strateških odločitev«.Družbo News Corporation je ustanovil danes 89-letni milijarder Rupert Murdoch. Pod njeno okrilje sodi dolga vrsta vplivnih medijev po vsem svetu, med drugim časniki Sunday Times, Sun in Times v Veliki Britaniji ter Daily Telegraph, Herald Sun in Australian v Avstraliji.V ZDA ima Murdochov imperij družbo Dow Jones, pod katero sodita med drugim časnika Wall Street Journal in New York Post. Druga medijska družba Fox Corp, ki jo vodi najstarejši brat Lachlan, pa ima televizijo Fox News. 47-letni James Murdoch in njegova žena sta na začetku tega leta kritizirala poročanje njihovih medijev o uničujočih požarih v Avstraliji.Ameriški mediji so v petek objavili skupno sporočilo Ruperta in, v katerem sta izrazila »hvaležnost Jamesu za njegova številna leta dela za družbo«. »Želimo mu vse najboljše pri njegovih prihodnjih podvigih,« sta dodala. Nekdanji izvršni direktor družbe 21st Century Fox James Murdoch je bil nekoč viden kot naslednik svojega očeta, a je bil v zadnjih mesecih že večkrat odkrito kritičen do delovanja nekaterih njihovih medijev.Najnovejša odločitev o izstopu kaže njegov nadaljnji umik od družinskega medijskega imperija, ki ga je Rupert Murdoch zgradil iz časopisne družbe v Avstraliji. Razhajanja so bila tudi politične narave. Medtem ko Rupert Murdoch podpira ameriškega predsednika, naj bi njegov sin prispeval več sto tisoč dolarjev za kampanjo demokratskega tekmeca