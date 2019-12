FOTO:Jamski reševalec proti milijarderju

Vernon Unsworth, ki je na Tajskem pomagal reševati mlada življenja, toži Muska zaradi obrekovanja. FOTO: Reuters

Vojna tvitov

»Nisem mislil dobesedno, da je pedofil«

Porotniki bodo presodili, ali razumen človek oznako »pedo guy« iz tvita razume kot oznako za pedofila. FOTO: Twitter

Najeti detektiv

Musk je na sodišču povedal tudi, da je sporna besedna zveza »pedo guy« v Južni Afriki, kjer je odraščal, zmerljivka za starce. FOTO: AFP

Ko se je lani v poplavljeni jami Tam ­Luang na severu Tajske pred očmi sveta dogajala drama, je bilo na kocki 13 življenj. Včeraj se je drama preselila na ameriško sodišče, na kocki je odškod­nina . Njena protagonista sta milijarder­, ustanovitelj in solastnik podjetij SpaceX in Tesla, ter, ki je iz jame pomagal ­reševati mlada življenja. Drama tajskih dečkov, dvanajstih najst­niških nogometašev iz tajskega kluba Divje svinje , se je začela 23. junija lani, ko so po treningu s trenerjemodšli v jamo Tam Luang na severu države. To je zalila voda, iz nje niso mogli več, bili so ujeti.Reševanje, ki se je končalo šele 10. julija, je prek medijev spremljal ves svet, razplet drame pa je bil skoraj srečen. Reševanju se je pridružilo nešteto ljudi, tudi več kot sto potapljačev različnih narodnosti. Za 37-letnega domačina, nekdanjega potapljača tajske mornarice, je bilo usodno.Sodni zaplet, ki se je začel na sodišču v Los Angelesu odpletati včeraj, izhaja iz poteze Elona Muska še v času reševanja. Reševalcem je ponudil minipodmornico svojega podjetja SpaceX, a so ti presodili, da je v tesnih in zavitih poplavljenih jamskih rovih ne bi mogli uporabiti.Triinšestdesetletni britanski jamski reševalec Vernon Unsworth, ki je medijsko zaslovel s pomembno vlogo pri reševanju, je precej ostro zavrnil Muska. Tri dni po koncu reševanja je javno, v pogovoru za CNN, izjavil, da je to bila le Muskova marketinška poteza, ki reševalcem ne bi mogla pomagati. Da naj si milijarder svojo podmornico vtakne nekam, kjer ga bo bolelo.Musk mu je dva dni zatem odgovoril s serijo tvitov, ki so ključno orodje pri njegovih poslih, saj ima okoli 30 milijonov sledilcev in tako rekoč ne potrebuje oglaševanja. Velja za dovolj ekscentričnega pisca tvitov, da lahko tisk iz najodmevnejših sestavi antologijo. Musk je z njimi že dvigoval vrednost delnic ali jih potapljal.Unsworthu je v enem od tvitov nadel oznako »pedo guy«. Sledil je škandal, ki je med drugim za štiri odstotke spodnesel tudi delnice podjetja Tesla. Kmalu zatem se je opravičil in pojasnil, da je tvit napisal v jezi. Da tega, kar je napisal, ni mislil resno.Delnice so se popravile, a škandal je pristal na sodišču.Unsworth toži mili­jarderja zaradi obrekovanja, in sicer tako kazensko kot odškodninsko. Mož­nosti za poravnavo ni bilo . Včeraj je proces najprej stekel z izborom porotnikov. Sodnikje kandidate ob splošnih vprašanjih pobaral, ali nemara milijarderji, Tajci ali obiskovalci Tajcev v njih spodbujajo »močne emocije«, kar je specifično za ta primer. Kot poročajo ameriški mediji, je več kandidatov izločil. Eden izmed moških med njimi je bil celo v pričakovanju pogovora za zaposlitev pri podjetju SpaceX, ena izmed žensk je pokazala po mnenju sodnika neustrezen odnos do milijarderjev.Za prvo pričo so povabili samega Muska in tisk je včeraj ugibal, ali se bo na sodišču pojavil ali nemara ne. Prišel je in bolj ali manj ponovil prejšnja stališča. Sodniku je povedal, da ga je do neprimernega tvita pripravila Uns­worthova izjava za CNN. »Zato sem mu vrnil žalitev,« je izjavil. »Nisem mislil dobesedno, da je pedofil. Opravičil sem se v tvitu, zatem v izjavi za sodišče in to bom znova ponovil, opravičujem se gospodu Unsworthu.«Da ni mislil dobesedno, je utemeljeval tudi z Unsworthovo izjavo za CNN, rekoč, da verjetno niti Unsworth ni resnično menil, da bi lahko mini podmornico uporabil pri kaki sodomiji ...Musk bo na sodišču pričal tudi danes. Porotniki bodo morali na koncu presoditi, ali razumen človek oznako »pedo guy« iz njegovega tvita razume kot oznako za pedofila. Kot je znano, je Musk sodišču že pred začetkom procesa navedel, da naj bi bila ta besedna zveza v Južni Afriki, kjer je odraščal, zgolj zmerljivka za starce, ki nima zveze s pedofilijo.A je sodeč po doslej znanem Uns­worthova stran na sodišču že kaj dosegla. Wilson je, denimo, že pred začetkom procesa zavrgel zahtevo obrambe, naj iz dokaznega gradiva izloči poznejšo Muskovo izjavo, s katero se je dodatno zapletel. Septembra lani je namreč Unswortha v sporočilu, poslanem novinarju medijske hiše BuzzFeed, označil za »posiljevalca otrok«, ki je prišel na Tajsko, da bi tam dobil dvanajstletno nevesto.Musk je, da bi razkril morebitne temne plati v Unsworthovem življenju, najel zasebnega detektiva in mu odštel honorar v višini 52.000 ameriških dolarjev.Sodnik je odločil, da Unswortha ne bo upošteval kot javne osebe, temveč kot zasebnika, kar gre na roke tožniku. Uns­worthovi odvetniki tako ne bodo potrebovali dokaza, da je Musk v tvitih pokazal »dejansko zlobo«. Proces naj bi po pričakovanju trajal približno pet dni.