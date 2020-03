Jan Klokočovnik s Kube: Strah je prišel z bolnimi Italijani na Trinidadu

Zaupajo v dobro zdravstveno oskrbo

Glasba v Havani še ni utihnila. Foto Osebni arhiv



Ukrepi zgolj formalnost

Novinarski kolega Jan Klokočovnik se je še pred razglasitvijo epidemije in pandemije odpravil na štirinajstdnevno potovanje na Kubo. Zdaj se od tam oglaša tik pred nocojšnjim odhodom. In med drugim piše, da je bilo še pred dnevi vse popolnoma normalno, a se je spremenilo čez noč.Takoj po po prihodu na Kubo sem opazil, da so Kubanci sproščeni in da se ne bojijo novega koronavirusa, a se je vse spremenilo v trenutku, ko so trije italijanski turisti zboleli v Trinidadu. Od takrat nekateri kubanski javni uslužbenci nosijo maske, med domačini pa je mogoče slišati čedalje več razprav o virusu tako v mestih kot v bolj odročnih krajih.Kljub razmeram po svetu prebivalci otoške države gojijo visoko zaupanje v svoj zdravstveni sistem in verjamejo, da bo poskrbel zanje. »Menim, da je največ možnosti za okužbo v Havani, toda kljub temu nisem zaskrbljena. Kubanci imamo dobro zdravstveno oskrbo« je povedala Barbara Zulueta Ramos, študentka z univerze v Havani. Podobno meni tudi Abdulay Quintana, turistični vodič iz Havane. »Na Kubi smo dobro obveščeni o tem, kako ravnati, da bi zmanjšali verjetnost okužbe. O tem nas nenehno obveščajo v medijih, še posebej na nacionalni televiziji. Za zdaj še nisem zaskrbljen, saj so se trije okuženi s koronavirusom pojavili v mestu, ki je oddaljen nekaj ur vožnje iz prestolnice, in še to gre za tujce, ki so se verjetno okužili izven države.«Nelagodje je zaznati pri številnih turistih. Zbirajo se v preddverjih hotelov, parkih in v restavracijah, kjer se lahko povežejo s spletom in prek telefonov zaskrbljeno spremljajo novice v zvezi z virusom. Mnoge zanima, kateri leti so bili odpovedani in kako bo njihovo pot domov vplivalo odločitev ZDA, ki bo za obdobje tridesetih dni ukinila vse polete v Evropo. »Zelo sva zaskrbljena, saj nihče v Evropi ni predvidel, da se bo virus tako hitro razširil. Najhuje je, da se virus lahko iz okuženega prenese na številne druge, preden se ta zave, da je okužen. Na Kubi se počutiva varne, vendar ne vemo, kako bo na letališčih,« sta povedala Manfred in Monica, zakonca iz Nemčije, ki se vsako leto odpravita na karibski otok.Kubanski mediji, ki so povsem v rokah države, državljane obveščajo o obolenjih v tujini in delijo zelo natančna navodila, kako preprečiti okužbo. Mediji tako deluje kot podaljšana roka države za ozaveščanje javnosti o nevarnostih novega virusa. Kljub dobri obveščenosti pa je videti, kot da je implementacija varnostih ukrepov proti okužbi pomanjkljiva, primanjkuje razpršil za roke, javnih dogodkov za zdaj še ne odpovedujejo, zdravniški pregledi na letališčih (turiste ob vstopu v državo sprejme zdravstveno osebje) so zgolj formalnost, saj po zadovoljivem odgovoru na preprosta vprašanja, »ali se dobro počutite in v katerih državah ste se mudili pred prihodom na Kubo«, popotnik zlahka vstopi v državo.