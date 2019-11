Jane Fonda spet protestirala v Washingtonu zaradi podnebnih sprememb

16-letna švedska aktivistka Greta Thunberg spet jadra čez Atlantski ocean Foto Lucas Jackson Reuters

New York – Še en petek, še en podnebni protest ameriške igralkepred washingtonskim Capitol Hillom. Tako kot že večkrat je 81-letna protestnica demonstrirala na prepovedanem mestu in s tem izzvala odgovor policije, a so tokrat aretirali le nekaj njenih njenih sobojevnikov, med njimi igralkoin manekenko. Oblasti se očitno zavedajo, da bi morali znano igralko po štirih krajših aretacijah zapreti za daljši čas in ji ali nočejo narediti takšne reklame ali pa se jim smili zaradi svoje starosti. »V celici sem bila le jaz in ščurki,« je igralka opisovala noč z začetka novembra, ki jo je morala preživeti v zaporu. "Bolele smo me vse kosti."Washingtonski protestniki se zgledujejo po mladi švedski aktivistki, ki zaradi nasprotovanja letalskim poletom nazaj v Evropo spet pluje na jadrnici katamaranu. »Kaj hočemo? Podnebno pravičnost! Kdaj to hočemo? Zdaj!« je vpila Amber Valletta, medtem ko so jo s plastičnimi lisicami na rokah vodili proti policijski marici. Jane Fonda je s svojimi protesti zaslovela že med vietnamsko vojno, pa čeprav so jo kritiki tedaj obsojali kot »Hanojsko Jane«. Kasneje se je opravičila zaradi »groznega« sporočila ameriškim vojakom, pri podnebnih demonstracijah pa najbrž ne bo takšnih kontroverz. Hollywoodska zvezda pravi, da bo v ameriški prestolnici protestirala do januarja, ko se bo morala zaradi snemanja vrniti v Kalifornijo.