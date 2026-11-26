Premier Janez Janša je ob prihodu na vrh EU o večletnem proračunu zatrdil, da vidi manevrski prostor pri zniževanju stroškov administracije, ki se v času rezov v kohezijo in kmetijstvo povišujejo za vsaj tri odstotke. »Sredstva za administracijo se bodo morala v vsakem primeru znižati, če želimo kompromis,« je ocenil.

O razvojnem zakonu je dejal, da prinaša koristi podjetjem in gospodinjstvom. »To ne bo referendum o vladi, to bo referendum o vaših žepih,« je dejal. Pristop njegove vlade naj bi bil drugačen kot prej, saj ne bo temeljil na zviševanju davkov.