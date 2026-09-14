Janez Janša pravi, da Slovenija misli resno

Predsednik vlade Janez Janša bo danes na sedežu severnoatlantskega zavezništva v Bruslju lahko pojasnil, da bo Slovenija letos vendarle namenila dva odstotka BDP za obrambo. Z zvišanjem izdatkov za 296 milijonov evrov naj bi obrambni izdatki dosegli 2,03 odstotka BDP.

Za katere projekte bodo namenjena vse večja sredstva, za zdaj ni znano. Osrednja slovenska cilja zmogljivosti v zavezništvu sta vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine in srednjega izvidniškega bataljona. Zaradi odpovedi pogodbe o nakupu boxerjev in negotovosti glede nakupa oklepnikov patria se uresničitev načrtov odmika v prihodnost.