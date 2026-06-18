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    Janez Janša se vrača na bruseljski oder

    Voditelji držav članic EU bodo na vrhu razpravljali o odnosih s Kitajsko, Ukrajini in večletnem proračunu sedemindvajseterice.
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    5:06
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Globalna gospodarska neravnovesja, s poudarkom na Kitajski, bodo glavna tema razprave na večerji voditeljev na vrhu EU, ki se bo drevi začel v Bruslju. Unija, ki se pri trgovini z azijsko orjakinjo spoprijema z vse bolj nevzdržnim trgovinskim primanjkljajem, bi rada pokazala več odločnosti.

    Prvič po štirih letih bo na vrhu spet premier Janez Janša, ki ima med kolegi status veterana, saj je pred več kot dvema desetletjema že sedel na zasedanjih z Gerhardom Schröderjem, Tonyjem Blairom in Jacquesom Chiracom ... Predsednik SDS se bo pred vrhom udeležil tradicionalnega zasedanja voditeljev desnosredinske EPP. 

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