Janez Janša se vrača na bruseljski oder

Globalna gospodarska neravnovesja, s poudarkom na Kitajski, bodo glavna tema razprave na večerji voditeljev na vrhu EU, ki se bo drevi začel v Bruslju. Unija, ki se pri trgovini z azijsko orjakinjo spoprijema z vse bolj nevzdržnim trgovinskim primanjkljajem, bi rada pokazala več odločnosti.

Prvič po štirih letih bo na vrhu spet premier Janez Janša, ki ima med kolegi status veterana, saj je pred več kot dvema desetletjema že sedel na zasedanjih z Gerhardom Schröderjem, Tonyjem Blairom in Jacquesom Chiracom ... Predsednik SDS se bo pred vrhom udeležil tradicionalnega zasedanja voditeljev desnosredinske EPP.