Janez Janša: Za boxerje bo moral nekdo odgovarjati

Generalni sekretar Nata Mark Rutte je načrte Slovenije, da bo že letos zvišala vlaganja v jedrne obrambne izdatke na dva odstotka BDP in nato postopoma na 3,5 odstotka, označil za verodostojne. »Slovenija končno prihaja do tega,« je glede doseganja dvoodstotnega cilja povedal premier Janez Janša. Pojasnil je, da Slovenija vlaga predvsem za svoje potrebe, a se zaveda, da v modernem bojevanju nihče ne more biti sam. »Kolektivno obrambo bi si morali izmisliti, če ne bi bilo Nata,« je nadaljeval. Najcenejša obramba Slovenija mora po njegovem okrepiti zmogljivosti, da bo branila sebe in sodelovala v zavezništvu. »To je za Slovenijo cenejše, kot če bi bili sami,« je dejal. Če bi za obrambo porabili celoten proračun, ne bi imeli takšne stopnje varnosti kot v Natu. Glede konkretnih načrtov za ...