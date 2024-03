Janez Lenarčič: Orožje mora utihniti

Humanitarne razmere v Gazi so katastrofalne, je v pogovoru z bruseljskimi dopisniki iz Slovenije opozoril evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. V delih Gaze vlada lakota, najhuje je na severu območja. Od lakote je umrlo že dva ducata otrok, je dejal. Izrael bi moral narediti veliko več za zagotovitev preskrbe prebivalstva.

»Število pobitih civilistov je strašno,« je dejal komisar iz Slovenije. Izraelska zaščita civilistov, ki jo zahteva mednarodno humanitarno pravo, »je, milo rečeno, nezadostna«. Opozoril je na ugotovitev vodje agencije Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA) Phillippa Lazzarinija, da je bilo v Gazi v štirih mesecih ubitih več otrok kot skupaj v vseh drugih konfliktih po svetu od leta 2019.

Lenarčič je pozval Izrael k zagotovitvi boljših pogojev za dostavo zadostnih količin pomoči v Gazo. Glede pomorskega koridorja s Cipra, ki začenja delovati, je po njegovih besedah težava, da v Gazi ni nobenega delujočega pristanišča. Pomol bodo predvidoma do aprila zgradile ZDA. Začasnega pa bo postavila nevladna organizacija World Central Kitchen, ki je organizirala prvo pošiljko pomoči po morju s Cipra. Po pomorski poti bi sicer lahko poslali več tisoč ton pomoči na teden.

Obupani ljudje tekmujejo za pomoč

Velika težava je razdeljevanje pomoči znotraj Gaze v času spopadov. Po Lenarčičevih besedah bi morali najprej vzpostaviti premirje ali humanitarne premore. »Orožje mora utihniti,« je poudaril. Doslej je bil le en premor, novembra. »Težko je organizirati razdeljevanje, ko dežujejo bombe in ko je obup takšen, da pride do 'samorazdeljevanja',« je ocenil.

Zato spuščanje s padali, ko obupani ljudje tekmujejo, ni najboljši način. »Ljudje so lačni, ljudje stradajo. Med njimi je tekma za vsak kos humanitarne pomoči,« je opisal položaj na terenu. Če bi bilo pomoči na terenu dovolj, bi bilo obupa med ljudmi v Gazi manj, je prepričan Lenarčič.

Uničenje v Gazi FOTO: AFP

Najpomembneje je, da bi prišla po kopenske poti. Zato pozivajo Izrael, naj odpre več mejnih prehodov za dostavo pomoči. Tega ne more nadomestiti nobena druga pot, iz zraka ali po morju. Za dostavo delujeta le dva prehoda, Rafa in Kerem Šalom. Prva pošiljka je v zadnjih dneh sicer že šla čez prehod, ki služi vojaškim namenom. Pred vojno je bila glavna pot za oskrbo prek izraelskega pristanišča Ašdod in mejnega prehoda Erez na severu Gaze.

Za oskrbo Gaze bi bilo potrebnih 500 tovornjakov na dan. V prvih enajstih dneh marca je bilo dnevno povprečje 169. »Pozivamo izraelsko oblast in vojsko, da je treba nujno in brez odlašanja storiti več,« je dejal. Število civilnih žrtev je veliko, saj je območje Gaze gosto poseljeno. Na območju, manjšem, kot je otok Krk, živi več ljudi kot v vsej Sloveniji.