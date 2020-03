Janez Lenarčič: »Upam, da je lahkomiselnosti konec«

Pomanjkljiva zavest ljudi



Strategijo Združenega kraljestva za prekuženost prebivalstva po Lenarčičevem mnenju prinaša velika tveganja znatnega števila umrlih. Večina bolezen preboli z lažjimi ali hujšimi simptomi, ni pa zanemarljivo števil umrlih. »Veliko število smrtih med ranljivimi je previsoka cena, da bi dosegli prekuženost v določenem okolju.«



Bruselj – Evropski komisar za krizno upravljanjenapoveduje, da je čas trajanja izrednih razmer v bitki proti koronavirusa odvisen od tega, »kako resni bodo ukrepi in kako resni se jih bodo ljudje držali«. Vsekakor naj bi trajali nekaj tednov.»Če gledamo kitajsko izkušnjo – Kitajska je prva, ki je šla in še gre skozi to – je dolžina trajanja izrednih ukrepov odvisna od učinkovitosti njihovega izvajanja,« je povedal v pogovoru za bruseljske dopisnike slovenskih medijev. Omejevanje gibanja, široko testiranje in izoliranje okuženih da so izvajali dosledno in temeljito.»V nekaj tednih je prišlo do umirjanja situacije,« je povedal. Tako nove okužbe prihajajo na Kitajsko predvsem od zunaj.»Če se ljudje ne bodo držali priporočenih ali v čedalje več državah zaukazanih ukrepov, bo prišlo do skokovitega porast okužb. Del okuženih dobi hude simptome,« je pojasnil. Če ukrepi za zajezitev virusa ne bodo uspešni, bodo vse zmogljivosti na intenzivni negi zasedene in novi bolniki ne bodo več dobili ustrezne oskrbe.Po njegovem mnenju je prebivalstvo dolgo vse skupaj obravnavalo preveč zlahka. »Najbolj, kar je manjkalo – zdaj pa ne več - je zavest ljudi, da je situacija resna in da se ni 'za hecati'. Še v soboto so bili v mnogih evropskih državah polni lokali, nekaj dni pred tem pa polni stadioni,« je opisal položaj v dneh, ko je bilo že bilo objavljeno, da je tveganje visoko.Omejevanje premikanja in preprečevanje zbiranj je ključno. »Nekoliko predolgo je trajalo za zavest, da ni pametno oditi na nogometno tekmo, v disko ali restavracijo,« je povedal. Več kot bo ljudi v osami doma, prej bodo ukrepi učinkovali, je prepričan. Upa, da je obdobje lahkomiselnosti končano.Države so sicer ukrepale hitro, Italija je prepovedala polete iz Wuhana. Odredili so karanteno na severu, v Lombardiji in Venetu. Nato ljudje odšli na jug. Podobno se dogaja v zadnjih dneh v Franciji – množičen odhod ljudi iz Pariza.Po odločitvah vlad in večji zavesti ljudi so »bolj ali manj podani pogoji, ko bi lahko – ne takoj, ampak čez teden ali dva, ukrepi začeli učinkovati«. Prepričan je, da je veliko več okuženih kot tistih, za katere vemo, da imajo virus. Čez 10 do 14 dni, ko se izteče inkubacijska doba, naj bi približno vedeli, kakšne so v resnici razsežnosti težav – po številu obolelih in žal tudi mrtvih.Med krizo je bila posebno očitna neusklajenost držav članic, saj vsaka sprejema svoje ukrepe. »To je logična posledica dejstva, da imajo pristojnost ukrepanja na področjih javnega zdravja in državnih meja države članice,« je pojasnil. Evropska komisija ima le podporno vlogo.V Bruslju so že 10. februarja opozorila na resnost položaja resna grožnja javnemu zdravju. Po drugi strani je virus v njegovih očeh »nekaj, česar še ni bilo vsaj, kar zadeva hitrost širjenja kužnosti, ki je presenetila vse, tudi mnoge epidemiologe, ki so veliko gradili na izkušnjah iz prejšnjih epidemij - sarsa, ebole ali mersa«.»Na mejah virusa ne boste ustavili,« je pojasnil Na drugi strani vsak ukrep, ki pripomore k manj premikanju ljudi, pripomore k zmanjševanju hitrosti širjenja virusa.Glede rasti cen zaščitne opreme je povedal, da se »v vsaki hudi krizi, denimo vojni, pojavijo ljudje, ki poskušajo iz tega skovati hiter dobiček. Pojav virusnih dobičkarjev je obžalovanja in obsojanja vreden.« Vprašanje pa je, kako bi lahko ukrepali proti temu, zlasti z vidika evropske komisije in notranjega trga EU.Ena od poti bi bilo povečanje ponudbe. V evropski komisiji imajo po Lenarčičevih besedah »več želez v ognju«. V Bruslju so sicer že pred zaostritvijo krize opozarjali, naj bodo članice pripravljene in si zagotovijo dovolj zmogljivosti in opreme. Kmalu se je pokazalo, da imajo v skoraj vseh članicah le majhne zaloge zaščitnih sredstev.Evropska komisija je zagnala tri projekte skupnega javnega naročila, ki ga je pripravila za države članice – za zaščitna sredstva, za respiratorje, komplete za testiranje. Blago naj bi sicer bilo dobavljeno šele na začetku aprila.Drugo železo v ognju je vzpostavitev strateške rezerve medicinskih sredstev in laboratorijske opreme na evropski ravni. V prihodnje bi lahko imeli na razpolago še cepiva. Tako bi se lahko boljše odzvali v vsaki zdravstveni grožnji s čezmejnimi značilnostmi.Tako se ne bi ponovil položaj, ko je Italija v okviru mehanizma civilne zaščite na ravni EU zaprosila za pomoč in je ni dobila od nobene druge članice. Nato je kar nekaj časa je trajalo, da sta Francija in Nemčija odpravili prepoved izvoza opreme. Italija se je s prošnjo javila konec februarja, prej po Lenarčičevih besedah ni bilo znamenj, da komu kaj primanjkujeVzpostavljanje evropske strateške rezerve temelji na nauku, da solidarnost med državami članicami v takšnih krizah, kot je pandemija in vse, primanjkuje stvari, ne deluje. Podobno je bilo sicer že pred nekaj leti, ko so v članicah divjali požari.Glede opravljanja testov je evropska komisija napotila na analize Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), ki priporoča čim širša testiranja. Enako priporoča tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in tudi kitajski zdravstveni delavci na podlagi svojih izkušenj.»Ne vem, na čem temelji odločitev slovenske vlade. Priporočila pristojnih ustanov, WHO in ECDC, so, da se testira čim širše, da se nemudoma osami tiste, ki so na testi pozitivni, da se sistematično sledi njihovim stikom in se da v karanteno vse ljudi, s katerimi je bila okužena oseba v stiku, je pojasnjeval Lenarčič. To priporočajo v Singapurju, Južni Koreji in na Kitajskem, kjer se uspešno spopadajo z virusom.Komisar iz Slovenije je prepričan, da moramo delovati globalno in zagotavljati pomoč državam, ki jo potrebujejo. EU je, denimo, pomagala Kitajski. Poslano ji bilo več kot 50 ton zaščitne opreme in drugega. Virus je globalna težava, zato da v svetu potrebujemo solidarnost. »Pandemija bo obvladan globalno ali ne bo,« je povedal.Nekatere države so šle v ukrepih na mejah po njegovem mnenju predaleč, saj prišlo do težav pri pretoku blaga čez meje. Velik del tega so osnovne potrebščine, kot so hrana, zdravila in zaščitna oprema. »Zame kot člana evropske komisije je najbolj črn scenarij, da bi bil oviran pretok blaga,« je poudaril.