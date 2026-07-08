Janša na vrhu Nata: Prvič smo v poziciji, ko malo sklanjamo glave

Predsednik vlade Janez Janša je po prihodu na glavni del tokratnega vrha Nata v Ankari vztrajal, da mora Slovenija izpolniti zaveze do Nata.

»Slovenija je prvič v poziciji, ko malo sklanjamo glave, ne toliko zaradi številk, ampak predvsem zaradi prelomljenih obljub. So države, ki so blizu nas, pa niso tako vehementno nekaj obljubljale, podpisovale in potem tega niso izpolnile. To je po mojem večji problem,« je Janša povedal v pogovoru s slovenskimi novinarji pred začetkom zasedanja voditeljev zavezništva.

Ocenil je, da Nato bolj skrbi za našo varnost, kot Slovenija skrbi za varnost Nata. »Pošteno je, da tudi mi oddelamo svojo domačo nalogo in prispevamo svoj delež.«

Čez noč se ne da rešiti nastalega položaja

Janša je poudaril, da se čez noč ne da rešiti nastalega položaja. »Slovenija ima svoje javnofinančne probleme. Probleme imamo celo z rebalansom, ker ustavno sodišče ne odloči, ali bo referendum o razvojnem zakonu ali ne. Tam so veliki finančni učinki, brez tega je nemogoče planirati proračunsko leto. Tudi problema glede obrambnih izdatkov ne moremo reševat, dokler nimamo čiste slike.«

Kljub temu bo po njegovih besedah treba sprejeti določene odločitve. »Prvo, kar bomo naredili, je, da bomo držali besedo. Da ne bomo goljufali, kot je prejšnja vlada in kot obrambne izdatke predstavljali nekaj, kar to ni, čeprav je klasifikacija jasna. Nemogoče pa bo vse, kar je bilo obljubljeno, izpolniti v letošnjem letu. So tudi druge prioritete.«