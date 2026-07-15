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    Janša se je Ukrajincem zahvalil za požrtvovalnost

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    Premier Janez Janša se je pred vrhom skupaj z drugimi voditelji v središču Kijeva poklonil ukrajinskim vojakom, ki so v vojni z Rusijo izgubili življenje. FOTO: Kabinet predsednika vlade
    Galerija
    Premier Janez Janša se je pred vrhom skupaj z drugimi voditelji v središču Kijeva poklonil ukrajinskim vojakom, ki so v vojni z Rusijo izgubili življenje. FOTO: Kabinet predsednika vlade
    Jure Kosec
    15. 7. 2026 | 19:17
    15. 7. 2026 | 19:22
    3:48
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    Premier Janez Janša je skupaj s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen ter voditelji in predstavniki držav iz širše regije obiskal Kijev ter se ob robu petega vrha Jugovzhodna Evropa – Ukrajina sestal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

    Janez Janša je v Ukrajino dopotoval teden dni zatem, ko je na vrhu Nata v Ankari potrdil, da bo Slovenija namenila napadeni državi dodatnih 50 milijonov dolarjev vojaške pomoči. Njegov obisk je sovpadel z dnevom državnosti, ki ga v Ukrajini praznujejo 15. julija.

    Premier se je pred vrhom skupaj z drugimi voditelji v središču Kijeva poklonil ukrajinskim vojakom, ki so v vojni z Rusijo izgubili življenje. Med govorom na slovesnosti ob državnem prazniku se je Janša spomnil svojega obiska marca leta 2022, ko je skupaj s takratnima predsednikoma vlad Poljske in Češke v Kijev dopotoval dva tedna po začetku velike ruske agresije. »Želeli smo vam sporočiti, da niste sami – da je vaš boj naš boj. Ko smo se vrnili iz Kijeva, kjer je bilo precej hladneje kot danes, smo našim prijateljem povedali, da se Ukrajina ne bo nikoli predala. Da boste zmagali.«

    Med govorom na slovesnosti ob državnem prazniku se je Janša spomnil svojega obiska marca leta 2022, ko je skupaj s takratnima predsednikoma vlad Poljske in Češke v Kijev dopotoval dva tedna po začetku velike ruske agresije. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters
    Med govorom na slovesnosti ob državnem prazniku se je Janša spomnil svojega obiska marca leta 2022, ko je skupaj s takratnima predsednikoma vlad Poljske in Češke v Kijev dopotoval dva tedna po začetku velike ruske agresije. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

    Štiri leta pozneje ima napadena država po Janševih besedah široko mednarodno podporo, njeno članstvo v Evropski uniji pa postaja realnost. »Morate se zavedati, da je bilo to možno samo ali predvsem zaradi vas. Hvala za vaše požrtvovalnost, čestitke za vaš pogum.«

    Novo obrambno partnerstvo

    Napredek Ukrajine na poti v sedemindvajseterico je prav tako pohvalila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Med obiskom je razkrila tudi podrobnosti novega obrambnega partnerstva med EU in Ukrajino, ki bo na začetku usmerjeno v proizvodnjo brezpilotnih letalnikov in sistemov za njihovo prestrezanje. »Ključno je, da bomo [drone] proizvajali hitreje kot kadarkoli prej. Tako bo Ukrajina pravočasno dobila zmogljivosti, ki jih potrebuje danes, Evropa kot celota pa bo zgradila zmogljivosti, ki jih bo morda potrebovala jutri.«

    Nemka je za ta namen napovedala sprostitev milijarde evrov sredstev, zatem pa še nadaljnjih deset milijard evrov, ki bodo porabljene tudi za razvoj in nakupe raket ter vojaških lovcev. Denar bo izplačan v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila Ukrajini, ki ga je EU potrdila letos.

    Ukrajina je po poročanju agencij podobne dogovore o sodelovanju na področju razvoja brezpilotnih letalnikov že podpisala z nekaterimi posameznimi državami EU ter državami Perzijskega zaliva, ki želijo izkoristiti strokovno znanje, ki ga je Kijev razvil v več kot štirih letih vojne z Rusijo.

    Napredek Ukrajine na poti v sedemindvajseterico je poleg Janše pohvalila tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. FOTO: Afp
    Napredek Ukrajine na poti v sedemindvajseterico je poleg Janše pohvalila tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. FOTO: Afp

    »Hvaležen sem vam, da še naprej podpirate naš boj za neodvisnost,« je ukrajinski predsednik Zelenski povedal med nagovorom voditeljev, ki so se udeležili vrha Jugovzhodna Evropa – Ukrajina. »Zelo cenim tudi naše skupno delo – tako na dvostranski ravni kot v okviru pobud, kot je koalicija voljnih, ter drugih večstranskih formatov sodelovanja.«

    Ukrajinski predsednik je pri tem poudaril, da države s sodelovanjem, medsebojno podporo ter krepitvijo skupne varnosti, obrambe ter gospodarskih, političnih in kulturnih vezi omogočajo, da vsaka med njimi lahko ohrani svojo identiteto ter svobodno oblikuje svojo prihodnost.

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