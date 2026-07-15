Janša z obiskom Kijeva zaokrožuje diplomatsko ofenzivo

Premier Janez Janša se bo v Kijevu predvidoma udeležil vrha držav jugovzhodne Evrope in Ukrajine, na katerem bo skupaj z voditelji iz širše regije razpravljal o krepitvi podpore žrtvi ruske agresije. Pričakuje se, da bo ob robu vrha opravil tudi pogovore s predstavniki ukrajinskih oblasti, s predsednikom Volodimirjem Zelenskim na čelu.

S potjo v Kijev bo Janša zaokrožil diplomatsko ofenzivo, v okviru katere je prejšnji teden sodeloval na vrhu Nata v Ankari, v ponedeljek pa se je v Parizu udeležil tudi srečanja tako imenovane koalicije voljnih in na njem zagotovil nadaljnjo podporo Slovenije Ukrajini.