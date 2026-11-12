Janša za Costo, Merz za širšo skupino držav

»To ustvarja slabo vzdušje, ki ga v ključnih časih ne potrebujemo,« je premier Janez Janša ocenil posledice razprave o tem, kdo naj predstavlja Evropsko unijo na pogovorih o miru v Ukrajini. Na dublinskem zasedanju voditeljev Evropske politične skupnosti, ki povezuje več kot 50 držav, so bile vse druge teme v senci razprave o končanju ruske vojaške agresije na sosednjo državo.

Po pogovorih v Abu Dabiju si predvsem Rusija želi izkoristiti mirovna pogajanja za spreminjanje varnostne arhitekture v Evropi, katere temelji so helsinška sklepna listina, pariška listina in budimpeški memorandum (z jamstvi za Ukrajino). »Težava je, da se Rusija ne drži teh sporazumov,« je ocenila zunanjepolitična Kaja Kallas