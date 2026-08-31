Janševa vlada na Bledu znova stavi na Srednjo Evropo

Na Bledu se bo začela že 21. izvedba Blejskega strateškega foruma (BSF). Dvodnevno srečanje bo na enem mestu zbralo predsednike držav in vlad, ministre, diplomate ter strokovnjake, za vlado Janeza Janše pa bo tudi priložnost, da se pokaže v vlogi gostiteljice odmevnega mednarodnega dogodka.

Forum bo odprl minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, osrednji nagovor pa bo imel predsednik slovenske vlade. Politični vrhunec prvega dne bo razprava predsednikov vlad, na kateri se bodo Janši pridružili češki premier Andrej Babiš, madžarski premier Péter Magyar in hrvaški premier Andrej Plenković. Med osrednjimi obrazi letošnjega BSF bo še srednjeevropski voditelj, predsednik Slovaške Peter Pellegrini, ki se bo na glavnem odru pogovarjal s predsednico republike Natašo Pirc Musar.