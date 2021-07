Japoncem nikar ne omenjajte Bacha

V nadaljevanju preberite:

Japonci so, kar zadeva olimpijado, razdvojeni: vse raje spremljajo tekmovanja, v katerih so favoriti njihovi športniki, hkrati pa so vse bolj ogorčeni nad olimpijskim komitejem.



Prva stvar, ki sem jo slišala od Japoncev, ko sem včeraj pripotovala v Tokio, je bila, da ne marajo Bacha. Seveda gre za predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Thomasa Bacha. Moji japonski prijatelji so pripombe na njegov račun resda izrekli prefinjeno in posredno, ko sem omenila, da se mi zdi, da je vse v zvezi z olimpijado vrhunsko organizirano, pa so zgolj mimogrede poudarili, da so tega dne v glavnem mestu zaznali 3300 novih primerov okužbe s covidom-19.