Japonci bi olimpijske igre najraje odpovedali

V nadaljevanju članka preberite:

Ko je japonsko glavno mesto ob koncu minulega tedna preseglo mejo 10.000 primerov okužbe s koronavirusom v enem mesecu, se je znova postavilo vprašanje, koliko časa, truda in denarja bo treba, da bodo pravočasno odpravljene vse posledice pandemije in bi ob koncu julija prihodnje leto lahko odprli poletne olimpijske igre. V takšnem vzdušju je logično, da Japoncem ni do iger. Celo ne do olimpijskih, ki jih dojemajo kot priložnost, da se predstavijo svetu kot dobri gostitelji, visokotehnološki organizatorji in kreativni vodje svoje regije.