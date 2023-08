Japonska bo začela izpuščati radioaktivno vodo iz Fukušime v morje

Japonska bo kljub nasprotovanju sosednjih držav v četrtek v Tihi ocean začela izpuščati obdelano radioaktivno vodo iz jedrske elektrarne Fukušima, ki jo je leta 2011 prizadel cunami. Nadzorni organ ZN za jedrsko varnost je načrt odobril. Odkar je cunami uničil elektrarno, se je nabralo približno 1,34 milijona ton vode, kar bi zadostovalo za napolnitev petsto olimpijskih bazenov, poroča BBC.

Vodo načrtujejo postopoma izpuščati v morje prihodnjih 30 let. Japonska namreč že več kot desetletje zbira in shranjuje onesnaženo vodo v rezervoarjih, vendar je prostora vse manj.

Kontejnerji kontaminirane vode v Fukušimi. FOTO: Toru Hanai/AFP

Načrt za izpust vode iz elektrarne je, odkar ga je japonska vlada pred dvema letoma odobrila, povzročil preplah po vsej vzhodni Aziji in Pacifiku. Japonske oblasti sicer trdijo, da bo vpliv na ljudi in okolje zanemarljiv. Kljub temu izpusti skrbijo mnoge, zlasti ribiče. Protestniki so v torek v Tokiu organizirali shod pred rezidenco predsednika vlade in vlado pozvali, naj ustavi izpust.

Upravljavci elektrarne so vodo filtrirali in poskušali odstraniti več kot 60 radioaktivnih snovi, vendar voda ne bo popolnoma brez sevanja, saj bo še vedno vsebovala radioaktivna tritij in ogljik-14. Tokio je že prej dejal, da je vsebnost obeh v vodi, ki bo izpuščena v Tihi ocean in ki je bila pomešana z morsko vodo, v skladu z varnostnimi standardi. Jedrske elektrarne po vsem svetu sicer redno izpuščajo odpadno vodo z vsebnostjo tritija, ki je višja od vsebnosti v prečiščeni vodi iz Fukušime.

Načrt je povzročil razburjenje v sosednjih državah, najodločneje mu nasprotuje Kitajska, ki je Japonsko obtožila, da z oceanom ravna kot s »svojo zasebno kanalizacijo«. Južna Koreja in Kitajska sta že prepovedali uvoz rib iz okolice Fukušime.

Leta 2011 je cunami, ki ga je sprožil potres z magnitudo 9,0, poplavil tri reaktorje jedrske elektrarne Fukušima Daiči, kar velja za najhujšo jedrsko nesrečo na svetu po Černobilu. Zaradi sevanja iz elektrarne so morali z območja evakuirati več kot 150.000 ljudi.