    Japonska napoveduje drugi večji cunami po potresu

    Potres z magnitudo 7,5 je nastal na globini deset kilometrov, približno sto kilometrov od obale regije Sanriku, in so ga čutili tudi v Tokiu.
    Premierka Sanae Takaiči je prebivalce prizadetih območij pozvala, naj se umaknejo na višje ležeče predele. FOTO: Issei Kato/Reuters
    Premierka Sanae Takaiči je prebivalce prizadetih območij pozvala, naj se umaknejo na višje ležeče predele. FOTO: Issei Kato/Reuters
    R. I.
    20. 4. 2026 | 11:07
    20. 4. 2026 | 12:51
    3:25
    A+A-

    Po močnem potresu na severovzhodu Japonske so oblasti izdale opozorilo pred cunamijem. Prvi valovi so že dosegli vzhodno obalo – v prefekturi Iwate so izmerili val do 40 centimetrov, napovedani pa so valovi do treh metrov ob obalah Hokaida in Iwate. Cunami so zaznali tudi približno 50 kilometrov od obale prefekture Aomori, poroča BBC.

    Japonska meteorološka agencija opozarja, da lahko prvemu valu cunamija sledi še močnejši.  Poleg tega opozarja, da bi lahko v prihodnjem tednu prizadeli potresi podobnega obsega kot današnji potres z magnitudo 7,5.

    Oblasti prebivalce pozivajo, da ostanejo v notranjosti, dokler opozorila pred cunamijem ne bodo odpravljena. Generalni sekretar japonske vlade je dejal, da je brez elektrike približno 100 gospodinjstev,  po navedbah prevoznikov je zaradi potresa ustavljenih več hitrih vlakov na severovzhodu Japonske. Prizadetih je nekaj prog, ki vozijo v prestolnico Tokio.

    Potres so čutili tudi v Tokiu

    Potres z magnitudo 7,5 je nastal na globini deset kilometrov, približno sto kilometrov od obale regije Sanriku, in so ga čutili tudi v Tokiu. Japonska meteorološka agencija je izdala opozorila za dele Hokaida, Iwate in Aomorija, medtem ko za širše območje veljajo nižje stopnje pripravljenosti.

    O nepravilnostih v jedrskih elektrarnah za zdaj ne poročajo

    Premierka Sanae Takaiči je prebivalce prizadetih območij pozvala, naj se umaknejo na višje ležeče predele. Tudi japonska meteorološka agencija je na novinarski konferenci opozorila prebivalce, naj se umaknejo na višje ležeče predele ter v prihodnjih dneh ostanejo pozorni na možnost zemeljskih plazov in novih potresov.

    Oblasti hkrati preverjajo stanje v jedrskih elektrarnah; za zdaj o nepravilnostih ne poročajo, nadzor pa še poteka, tudi v Fukušimi, ki jo je leta 2011 prizadela jedrska nesreča po potresu in cunamiju.

    Statistično gledano Japonsko potres z magnitudo sedem ali več prizadene približno vsakih 16 mesecev, kar pomeni skoraj enkrat na leto. Po podatkih japonske meteorološke agencije zaznajo na Japonskem več kot deset odstotkov vseh potresov z magnitudo šest ali več na svetu, navaja BBC.

    Zadnji večji potres se je zgodil decembra 2025 ob prefekturi Aomori (magnituda 7,6), najhujši v sodobni zgodovini pa je bil potres v Tohokuju leta 2011 z magnitudo devet, ki je sprožil cunami, zahteval več kot 18.000 življenj in povzročil jedrsko nesrečo v Fukušimi.

    Takrat številni prebivalci niso pričakovali tako močnega cunamija in se niso umaknili dovolj visoko. Danes pa oblasti ob opozorilih pred cunamijem prebivalce pozivajo k takojšnji evakuaciji, pri čemer poudarjajo, da je lahko smrtno nevaren že val višine 30 centimetrov.

    Kultura  |  Knjiga
    Knjiga

    Saga o pravicah Slovencev na Koroškem

    70 let: Rudi Vouk se sprašuje, ali je 7. člen avstrijske državne pogodbe res aktualen, obsoleten, izpolnjen ali nemara izpodrinjen.
    Janez Markeš 20. 4. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Trg obveznic

    Kako daleč so centralne banke z dvigi obrestnih mer

    Višja cena nafte že sama po sebi deluje restriktivno na gospodarstvo.
    20. 4. 2026 | 12:58
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Poškodba

    Šok za Parižane pred ključno tekmo

    Portugalski vezist Vitinha je zaradi poškodbe desnega gležnja predčasno zaključil tekmo z Lyonom. Danes odhaja na magnetno resonanco.
    20. 4. 2026 | 12:56
    Preberite več
