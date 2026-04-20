Japonska napoveduje drugi večji cunami po potresu

Po močnem potresu na severovzhodu Japonske so oblasti izdale opozorilo pred cunamijem. Prvi valovi so že dosegli vzhodno obalo – v prefekturi Iwate so izmerili val do 40 centimetrov, napovedani pa so valovi do treh metrov ob obalah Hokaida in Iwate. Cunami so zaznali tudi približno 50 kilometrov od obale prefekture Aomori, poroča BBC.

Japonska meteorološka agencija opozarja, da lahko prvemu valu cunamija sledi še močnejši. Poleg tega opozarja, da bi lahko v prihodnjem tednu prizadeli potresi podobnega obsega kot današnji potres z magnitudo 7,5.

Oblasti prebivalce pozivajo, da ostanejo v notranjosti, dokler opozorila pred cunamijem ne bodo odpravljena. Generalni sekretar japonske vlade je dejal, da je brez elektrike približno 100 gospodinjstev, po navedbah prevoznikov je zaradi potresa ustavljenih več hitrih vlakov na severovzhodu Japonske. Prizadetih je nekaj prog, ki vozijo v prestolnico Tokio.

Potres so čutili tudi v Tokiu

Potres z magnitudo 7,5 je nastal na globini deset kilometrov, približno sto kilometrov od obale regije Sanriku, in so ga čutili tudi v Tokiu. Japonska meteorološka agencija je izdala opozorila za dele Hokaida, Iwate in Aomorija, medtem ko za širše območje veljajo nižje stopnje pripravljenosti.

O nepravilnostih v jedrskih elektrarnah za zdaj ne poročajo

Premierka Sanae Takaiči je prebivalce prizadetih območij pozvala, naj se umaknejo na višje ležeče predele. Tudi japonska meteorološka agencija je na novinarski konferenci opozorila prebivalce, naj se umaknejo na višje ležeče predele ter v prihodnjih dneh ostanejo pozorni na možnost zemeljskih plazov in novih potresov.

Oblasti hkrati preverjajo stanje v jedrskih elektrarnah; za zdaj o nepravilnostih ne poročajo, nadzor pa še poteka, tudi v Fukušimi, ki jo je leta 2011 prizadela jedrska nesreča po potresu in cunamiju.