Japonska dobiva prvo žensko predsednico vlade, to bo Sanae Takaichi

Japonska konservativna stranka je za svojo novo vodjo izvolila 64-letno Sanae Takaichi, kar jo postavlja na pot, da postane prva ženska predsednica japonske vlade.

Takaichi spada med bolj konservativne kandidate, usmerjene na desno krilo stranke. Sooča se z izzivi, kot so združitev razdeljene stranke po turbulentnih letih, zaznamovanih s škandali in notranjimi spori, ter obvladovanje počasne gospodarske rasti, naraščajoče inflacije in stagnacije plač v japonskih gospodinjstvih.

Če bo potrjena, bo morala prav tako krmariti med napetimi odnosi z ZDA in izpeljati carinski dogovor z administracijo Donalda Trumpa, ki ga je sklenila prejšnja vlada.

Pred mesecem dni je premier Shigeru Ishiba, ki je bil na položaju le nekaj več kot leto dni, napovedal odstop po seriji volilnih porazov, zaradi katerih je vladajoča koalicija Liberalno-demokratske stranke (LDP) izgubila večino v obeh domovih parlamenta.

Takaichi je dolgoletna oboževalka britanske prve premierke Margaret Thatcher in je zdaj bližje uresničitvi svoje ambicije, da postane Japonska železna lady. A mnoge ženske volivke je ne vidijo kot zagovornico napredka.

Je odločna konservativka, dolgo je nasprotovala zakonodaji, ki bi ženskam omogočila ohranitev dekliškega priimka po poroki, saj je to po njenem mnenju proti tradiciji, prav tako nasprotuje istospolnim porokam.

Kot varovanka pokojnega nekdanjega voditelja Shinza Abeja si prizadeva vrniti njegovo gospodarsko vizijo, znano kot “Abenonomika”, ki vključuje visoko javno porabo in poceni zadolževanje.

Veteranka LDP je tudi zagovornica stroge varnostne politike in si prizadeva za spremembo japonske pacifistične ustave. Redno obiskuje tudi sporno svetišče Yasukuni, kjer so pokopani japonski vojni mrtvi, vključno z nekaterimi obsojenimi vojni zločinci, poroča BBC.

Parlament jo bo verjetno potrdil, čeprav ne samodejno, kot je veljalo za njene predhodnike, saj je vladajoča stranka po izgubi večine v obeh domovih zdaj v šibkejši poziciji.