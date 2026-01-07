Japonski uslužbenec je na Kitajskem izgubil telefon z zaupnimi podatki

Eden od zaposlenih pri japonski agenciji za nuklearno varnost je izgubil službeni telefon z občutljivimi informacijami med počitnicami na Kitajskem, poročanja japonskih medijev povzema BBC. Moški je imel na telefonu shranjene kontaktne podatke osebja agencije za nuklearno varnost NRA. Pri agenciji niso potrdili, ali so kritične informacije že ušle v javnost.

Japonska je v zadnjem času poskušala oživiti svoj program za jedrsko energijo, ki je miroval več kot desetletje. Na Japonskem so leta 2011 ugasnili vse jedrske reaktorje zaradi potresa z magnitudo devet in cunamija, ki je povzročil taljenje v jedrski elektrarni v Fukušimi. NRA so ustanovili po katastrofi v jedrski elektrarni Fukušima, da bi zagotovili nuklearno varnost, nadzorujejo pa tudi poskus ponovnega zagona jedrskih reaktorjev.

Uslužbenec NRA je menda službeni telefon izgubil 3. novembra, potem ko so ga pregledali na letališču v Šanghaju. Moški je opazil, da je izgubil telefon tri dni kasneje. Kontaktiral je letališče, a telefona niso našli.

V jedrski elektrarni Čubu so pred kratkim ponaredili rezultate varnostnih testiranj. FOTO: Toru Hanai/Reuters

Po poročanju časopisa Asahi imajo nekateri uslužbenci NRA službene telefone zato, da bi lahko v primeru izrednih razmer čim prej posredovali.

Uslužbenec je bil zaposlen na oddelku NRA, kjer skrbijo za varnost jedrskih materialov pred grožnjami, kot sta tatvina in terorizem, poročajo pri Kyodo News. V podjetju so zaposlene po incidentu posvarili, naj službenih telefonov ne nosijo s seboj v tujino, če se odpravijo na pot.

Občutljivih podatkov niso izgubili prvič

Leta 2023 se je uslužbenec jedrske elektrarne Kašivazaki-Kariva – največje jedrske elektrarne na svetu – izgubil sveženj dokumentov, ki jih je odložil na vrh avtomobila, pozabil nanje in odpeljal, poroča BBC. Novembra lani je še eden izmed uslužbencev iste elektrarne naredil kopije zaupnih dokumentov in jih zaklenil v predal mize.

Ta teden so pri upraviteljici jedrske elektrarne Čubu dejali, da so morda izbrali le najboljše podatke varnostnih testov, ko so preizkušali varnost jedrske elektrarne. Pri NRA so zato preklicali odločitev, da bodo ponovno ocenili, ali bi lahko Čubu spet zagnala svoje reaktorje, saj so »ponaredili kritične podatke«, še navaja BBC.