Na Japonskem zaradi medveda zaprli skoraj sto šol

Oblasti v Ucunomiji, mestu s pol milijona prebivalci, ki leži približno sto kilometrov severno od Tokia, so po tem, ko so v soboto v bližini mestnega parka opazili srednje velikega črnega medveda, zaprle vseh svojih 95 osnovnih in srednjih šol, poroča Guardian.

Medveda, dolgega en meter, so v zgodnjih nedeljskih urah znova posnele nadzorne kamere, ko je v središču mesta stekel tik pred dvema presenečenima mladeničema.

V nedeljo so ga čez dan opazili v stanovanjskih soseskah, v ponedeljek ob četrti uri zjutraj pa še v industrijski coni približno dva kilometra od mestnega središča.

Policija in lovsko združenje žival še iščejo

Mestne oblasti prebivalce pozivajo, naj imajo vrata in okna zaklenjena, naj se medvedu, če ga opazijo, ne približujejo in naj se zatečejo v najbližjo stavbo. Mesto je za obveščanje prebivalcev uporabilo tudi vozila z ozvočenjem. Policija in lokalno lovsko združenje nadaljujejo iskanje živali.

Rekordna opažanja – po navadi jih blizu Tokia ni

Na Japonskem so letos poročali o rekordnih 50.000 opažanjih medvedov, največ na severovzhodu države. Živali običajno ne opazijo tako blizu Tokia. Kljub temu je medved prejšnji mesec v Okutami, na skrajnem zahodnem robu tokijskega metropolitanskega območja, poškodoval ruskega pohodnika, kmalu zatem pa se je drugi pojavil v satelitskem mestu Hačiodži.

Napadi medvedov so na Japonskem v zadnjih letih vse pogostejši. FOTO: Jože Suhadolnik

Medved v pisarni

V Fukušimi je prejšnji teden medved napadel štiri ljudi in vstopil v pisarno podjetja ter poškodoval zaposlenega, nato pa odšel v tovarno, od koder je menda pobegnil tako, da je od znotraj odprl okno.

Napadi medvedov so na Japonskem v zadnjih letih vse pogostejši, še piše Guardian. Do marca so potrdili rekordno število smrtnih žrtev in poškodovanih. Lokalne oblasti zato preučujejo različne ukrepe, med drugim nadzorne kamere, povezane z analizo s pomočjo umetne inteligence, da bi lažje spremljale gibanje medvedov.

Natančnih podatkov o številu medvedov ni, po ocenah pa na glavnem japonskem otoku Honšu živi od 12.000 do 42.000 azijskih črnih medvedov. Njihovo število naj bi se povečevalo skladno z rastjo števila opažanj. Zrastejo lahko do 1,5 metra in tehtajo do 120 kilogramov.

Večji živijo le na severu

Večji rjavi medvedi živijo le na severnem otoku Hokaido. Samci so v povprečju dolgi dva metra in lahko tehtajo do 400 kilogramov. Njihovo število ocenjujejo na približno 12.000.

Nihanja v letinah osnovne medvedje hrane, med drugim želoda, lahko živali privedejo v mesta in vasi, kjer iščejo hrano. Strokovnjaki menijo, da upadanje prebivalstva na podeželju, zlasti mlajših ljudi, povzroča, da so stanovanjska območja tišja, zato medvedi vanje pogosteje zaidejo, kar povečuje možnost srečanja z ljudmi.