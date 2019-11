Japonska odobrila ponovni zagon nuklearnega reaktorja

Japonsko sodišče je septembra na sojenju zaradi katastrofalne jedrske nesreče ob cunamiju leta 2011 v jedrski elektrarni Fukušima oprostilo krivde tri nekdanje vodilne predstavnike upravitelja elektrarne Tepco, ki so bili obtoženi malomarnosti pri delu.

Japonska družba Tohoku Electric Power je v sredo dobila prvo regulativno odobritev, da lahko ponovno zažene reaktor v jedrski elektrarni Onagawa, in sicer osem let po tem, ko je bil poškodovan v potresu in po cunamiju, ki je povzročilo katastrofo v Fukušimi, poroča Reuters.Družba Tohoku Electric je v izjavi zapisala, da je dobila prvo zeleno luč s strani japonske agencije za jedrsko regulacijo za ponoven zagon reaktorja št. 2 na Onagawi. Prav ta jedrska elektrarna je bila marca 2011 med japonskimi jedrskimi postajami najbližja epicentru potresa z magnitudo 9, kar je sprožilo cunami, v katerem je umrlo skoraj 20 tisoč ljudi in povzročil najhujšo jedrsko katastrofo po katastrofi v Černobilu leta 1986.Postaja je bila takrat poplavljena zaradi cunamija, a je zaradi svojega hladilnega sistema preživela, saj je reaktor zavarovala pred segrevanjem in topljenjem, kar se je zgodilo z reaktorjem v elektrarni Fukušima-Daiči na jugu. Zaradi jedrske nesreče so takrat evakuirali več kot 470.000 prebivalcev. Osem let in pol kasneje se več deset tisoč ljudi še vedno ne more vrniti na svoje domove zaradi radioaktivne kontaminacije.