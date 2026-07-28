  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Jug Japonske prizadel silovit potres, umrlo več ljudi

    Japonska je ena od potresno najbolj aktivnih držav na svetu, saj leži na štirih glavnih tektonskih ploščah ob zahodnem robu t. i. pacifiškega ognjenega obroča.
    Pristojne japonske oblasti so medtem sporočile, da na jedrskih elektrarnah po potresu niso zaznali nobenih motenj v delovanju. FOTO: Manami Yamada/Reuters
    Galerija
    Pristojne japonske oblasti so medtem sporočile, da na jedrskih elektrarnah po potresu niso zaznali nobenih motenj v delovanju. FOTO: Manami Yamada/Reuters
    STA
    28. 7. 2026 | 12:55
    28. 7. 2026 | 14:00
    4:01
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Jug Japonske je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,1, je sporočila Japonska meteorološka agencija in izdala tudi opozorilo pred cunamijem, a ga je nato umaknila. Po najnovejših podatkih je bilo poškodovanih najmanj 50 ljudi. Poškodovanih je več stavb in cest, več deset tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike.

    Po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (EMSC) so se tla stresla ob 16.27 po krajevnem času (9.27 po srednjeevropskem) in je imel potres magnitudo 6,8. Žarišče potresa je bilo v prefekturi Kumamoto na otoku Kjušu na globini deset kilometrov pod površjem. Sledilo je več popotresnih sunkov.

    Glede na prve informacije je bilo po poročanju televizije NHK poškodovanih najmanj 50 ljudi, med njimi deset stanovalcev doma za starejše. FOTO: Manami Yamada/Reuters
    Glede na prve informacije je bilo po poročanju televizije NHK poškodovanih najmanj 50 ljudi, med njimi deset stanovalcev doma za starejše. FOTO: Manami Yamada/Reuters

    Japonska meteorološka agencija je po potresu izdala opozorilo pred cunamijem in dodala, da bi valovi lahko dosegli do enega metra, a so opozorilo kmalu umaknili.

    Glede na prve informacije je bilo po poročanju televizije NHK poškodovanih najmanj 50 ljudi, med njimi deset stanovalcev doma za starejše.

    V potresu so poleg tega na več mestih izbruhnili požari, poškodovanih je bilo več mostov, cest, iztiril se je tovorni vlak. Na nekaj cestah so zaznali poškodbe v obliki razpok. Po poročanju televizije se je zrušilo najmanj 12 hiš, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Japonska meteorološka agencija je po potresu izdala opozorilo pred cunamijem in dodala, da bi valovi lahko dosegli do enega metra, a so opozorilo kmalu umaknili. FOTO: Kyodo/Reuters
    Japonska meteorološka agencija je po potresu izdala opozorilo pred cunamijem in dodala, da bi valovi lahko dosegli do enega metra, a so opozorilo kmalu umaknili. FOTO: Kyodo/Reuters

    V tresenju tal je bilo poškodovano tudi nakupovalno središče v Kumamotu, iz katerega so pred tem poročali o eksploziji. V poslopju je menda ostalo ujetih več ljudi.

    Po podatkih lokalnega dobavitelja električne energije Kyushu Electric Power je v prefekturi Kumamoto brez električne energije okoli 45.000 gospodinjstev in objektov. Promet na letališču Aso Kumamoto je ustavljen.

    Pristojne japonske oblasti so medtem sporočile, da na jedrskih elektrarnah po potresu niso zaznali nobenih motenj v delovanju. V podjetju Kyushu Electric Power pa so navedli, da trije jedrski reaktorji, ki so v tistem trenutku delovali v regiji, še naprej obratujejo normalno.

    Okoli deset tisoč ljudi so morali začasno nastaniti v zasilnih nastanitvah. FOTO: Kyodo via Reuters
    Okoli deset tisoč ljudi so morali začasno nastaniti v zasilnih nastanitvah. FOTO: Kyodo via Reuters

    Japonska premierka Sanae Takaiči je ministrstvom naročila, naj hitro ocenijo razmere in sprejmejo potrebne nujne ukrepe.

    Močna potresa z magnitudama 6,5 in 7,3 sta prefekturo Kumamoto prizadela že leta 2016 in skupaj s popotresnimi sunki zahtevala več kot 270 smrtnih žrtev, poškodovanih je bilo več kot 2800 ljudi. Povzročila sta tudi hude poškodbe na zgradbah, med drugim na znamenitem gradu Kumamoto, ki je bil menda poškodovan tudi tokrat. Okoli deset tisoč ljudi so morali začasno nastaniti v zasilnih nastanitvah.

    V nakupovalnem središču na Japonskem je menda v potresu umrlo več ljudi

    V nakupovalnem središče v mestu Kašima v prefekturi Kumamoto, ki je bilo poškodovano v današnjem hudem potresu, je menda umrlo več ljudi, poroča japonska televizija TBS, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP. Policija navedb o smrtnih žrtvah za zdaj še ni mogla potrditi.

    Japonska je ena od potresno najbolj aktivnih držav na svetu, saj leži na štirih glavnih tektonskih ploščah ob zahodnem robu t. i. pacifiškega ognjenega obroča. Na otočju, kjer živi okoli 125 milijonov ljudi, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vsako leto zabeležijo več sto potresov oz. okoli 18 odstotkov vseh potresov na svetu.

    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča v gorah

    70-letnik želel pod Triglavom fotografirati okolico, pri tem pa zdrsnil in umrl

    Po podatkih Gorske reševalne zveze Slovenije so reševalci letos posredovali na 405 intervencijah. V slovenskih gorah je umrlo 13 ljudi.
    28. 7. 2026 | 06:03
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Rekorder Pogačar je sam zaslužil 50-krat več kot zadnje moštvo

    Po koncu dirke po Franciji je čas tudi za analizo delitve denarnega sklada v vrednosti 2,3 milijona dolarjev. Na vrhu je pričakovano moštvo UAE Emirates.
    27. 7. 2026 | 14:27
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sodba

    Hčerini prijateljici je grozil, da jo bodo pretepli

    Aleš Kovačič je bil že večkrat zaprt, tudi zaradi izsiljevanja. Sodnica je sprejela njegovo priznanje krivde.
    Tanja Jakše Gazvoda 28. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    KOLUMNA

    Dr. Vesna V. Godina: Tako me je neznanec v Kiku postavil na družbeno lestvico

    »Rekel mi je, da si ni mislil, da mi gre tako slabo, da moram kupovati v Kiku,« piše dr. Vesna V. Godina v novi kolumni za Onoplus.
    Vesna V. Godina 28. 7. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Greste na dopust? Z malo sreče ulovite še nepozabno vodno doživetje

    Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
    Promo Delo 28. 7. 2026 | 13:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

    Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
    Promo Delo 27. 7. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

    Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
    27. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kadri

    Štipendiranje kot dolgoročna naložba v razvoj mladih

    Podjetja mladim ponujajo finančno podporo, izvedbo praks in pridobivanje izkušenj v mednarodnem okolju.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 7. 2026 | 11:10
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obnovljivi viri energije

    Slovenski investitorji lažje kot doma vlagajo na Balkanu

    Dolgotrajno pridobivanje dovoljenj in omejitve v omrežju povzročajo težave vlagateljem v obnovljive vire energije.
    Nejc Gole 25. 7. 2026 | 17:41
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Register dejanskih lastnikov

    Kdo bo po novem lahko preverjal dejanske lastnike podjetij

    Novela zakona o preprečevanju pranja denarja širi krog tistih, ki bodo imeli možnost takojšnjega vpogleda v register dejanskih lastnikov.
    Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Čisti zrak prvič del koncepta energetske učinkovitosti

    Slabša kakovost zraka v delovnih prostorih se povezuje z zdravjem, delovno učinkovitostjo zaposlenih in kakovostjo opravljenega dela.
    Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Japonskapotrescunaminaravna nesreča

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Nemčija

    Po napadu v Berlinu: v mošejah se o problemu homofobije ne govori

    Po pisanju nemških medijev je napadalec v videoposnetku, ki so ga našli na njegovem telefonu, prisegel zvestobo skrajni skupini Islamska država.
    Barbara Zimic 28. 7. 2026 | 14:21
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Uefa

    Znana imena v žrebu lige prvakov, na obzorju pravi spektakel

    Evropska nogometna zveza (Uefa) je tudi uradno potrdila termin žreba za novo sezono lige prvakov.
    28. 7. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Požari v Španiji in Franciji

    Zaradi izjemne intenzivnosti požara je nastal redek pirokumulonimbusni oblak

    Po dveh zaporednih nočeh brez večjega širjenja požara se razmere sicer nekoliko umirjajo, vendar ogenj še ni dokončno omejen.
    28. 7. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Vredno branja

    Lewa zavrnil 200 milijonov, da bi ostal v Barceloni, pristal je v Ameriki

    Poljak je ob ponudbi iz Saudove Arabije čakal na novo pogodbo Barcelone, Deco in Hansi Flick pa sta imela drugačne načrte.
    28. 7. 2026 | 13:07
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Japonska

    Jug Japonske prizadel silovit potres, umrlo več ljudi

    Japonska je ena od potresno najbolj aktivnih držav na svetu, saj leži na štirih glavnih tektonskih ploščah ob zahodnem robu t. i. pacifiškega ognjenega obroča.
    28. 7. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Požari v Španiji in Franciji

    Zaradi izjemne intenzivnosti požara je nastal redek pirokumulonimbusni oblak

    Po dveh zaporednih nočeh brez večjega širjenja požara se razmere sicer nekoliko umirjajo, vendar ogenj še ni dokončno omejen.
    28. 7. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Vredno branja

    Lewa zavrnil 200 milijonov, da bi ostal v Barceloni, pristal je v Ameriki

    Poljak je ob ponudbi iz Saudove Arabije čakal na novo pogodbo Barcelone, Deco in Hansi Flick pa sta imela drugačne načrte.
    28. 7. 2026 | 13:07
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Japonska

    Jug Japonske prizadel silovit potres, umrlo več ljudi

    Japonska je ena od potresno najbolj aktivnih držav na svetu, saj leži na štirih glavnih tektonskih ploščah ob zahodnem robu t. i. pacifiškega ognjenega obroča.
    28. 7. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

    Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
    22. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dreame X60 Ultra Complete – tehnološki vrhunec

    Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
    Promo Delo 27. 7. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

    Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
    Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

    Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
    27. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo