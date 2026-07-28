Jug Japonske prizadel silovit potres, umrlo več ljudi

Jug Japonske je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,1, je sporočila Japonska meteorološka agencija in izdala tudi opozorilo pred cunamijem, a ga je nato umaknila. Po najnovejših podatkih je bilo poškodovanih najmanj 50 ljudi. Poškodovanih je več stavb in cest, več deset tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike.

Po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (EMSC) so se tla stresla ob 16.27 po krajevnem času (9.27 po srednjeevropskem) in je imel potres magnitudo 6,8. Žarišče potresa je bilo v prefekturi Kumamoto na otoku Kjušu na globini deset kilometrov pod površjem. Sledilo je več popotresnih sunkov.

Glede na prve informacije je bilo po poročanju televizije NHK poškodovanih najmanj 50 ljudi, med njimi deset stanovalcev doma za starejše. FOTO: Manami Yamada/Reuters

Japonska meteorološka agencija je po potresu izdala opozorilo pred cunamijem in dodala, da bi valovi lahko dosegli do enega metra, a so opozorilo kmalu umaknili.

Glede na prve informacije je bilo po poročanju televizije NHK poškodovanih najmanj 50 ljudi, med njimi deset stanovalcev doma za starejše.

V potresu so poleg tega na več mestih izbruhnili požari, poškodovanih je bilo več mostov, cest, iztiril se je tovorni vlak. Na nekaj cestah so zaznali poškodbe v obliki razpok. Po poročanju televizije se je zrušilo najmanj 12 hiš, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Japonska meteorološka agencija je po potresu izdala opozorilo pred cunamijem in dodala, da bi valovi lahko dosegli do enega metra, a so opozorilo kmalu umaknili. FOTO: Kyodo/Reuters

V tresenju tal je bilo poškodovano tudi nakupovalno središče v Kumamotu, iz katerega so pred tem poročali o eksploziji. V poslopju je menda ostalo ujetih več ljudi.

Po podatkih lokalnega dobavitelja električne energije Kyushu Electric Power je v prefekturi Kumamoto brez električne energije okoli 45.000 gospodinjstev in objektov. Promet na letališču Aso Kumamoto je ustavljen.

Pristojne japonske oblasti so medtem sporočile, da na jedrskih elektrarnah po potresu niso zaznali nobenih motenj v delovanju. V podjetju Kyushu Electric Power pa so navedli, da trije jedrski reaktorji, ki so v tistem trenutku delovali v regiji, še naprej obratujejo normalno.

Okoli deset tisoč ljudi so morali začasno nastaniti v zasilnih nastanitvah. FOTO: Kyodo via Reuters

Japonska premierka Sanae Takaiči je ministrstvom naročila, naj hitro ocenijo razmere in sprejmejo potrebne nujne ukrepe.

Močna potresa z magnitudama 6,5 in 7,3 sta prefekturo Kumamoto prizadela že leta 2016 in skupaj s popotresnimi sunki zahtevala več kot 270 smrtnih žrtev, poškodovanih je bilo več kot 2800 ljudi. Povzročila sta tudi hude poškodbe na zgradbah, med drugim na znamenitem gradu Kumamoto, ki je bil menda poškodovan tudi tokrat. Okoli deset tisoč ljudi so morali začasno nastaniti v zasilnih nastanitvah.

V nakupovalnem središču na Japonskem je menda v potresu umrlo več ljudi V nakupovalnem središče v mestu Kašima v prefekturi Kumamoto, ki je bilo poškodovano v današnjem hudem potresu, je menda umrlo več ljudi, poroča japonska televizija TBS, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP. Policija navedb o smrtnih žrtvah za zdaj še ni mogla potrditi.

Japonska je ena od potresno najbolj aktivnih držav na svetu, saj leži na štirih glavnih tektonskih ploščah ob zahodnem robu t. i. pacifiškega ognjenega obroča. Na otočju, kjer živi okoli 125 milijonov ljudi, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vsako leto zabeležijo več sto potresov oz. okoli 18 odstotkov vseh potresov na svetu.