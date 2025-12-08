Strah pred cunamijem po močnem potresu na Japonskem

Silovit potres je stresel severno obalo Japonske, lokalni mediji pa poročajo o poškodovanih. Potres naj bi imel magnitudo 7,6, epicenter je bil v morju pri mestu Misava na pacifiški obali Japonske, na globini 53 kilometrov. Evakuirali so približno 90.000 prebivalcev.

Japonska meteorološka agencija je izdala opozorilo pred cunamijem; prvi val je dosegel pristanišče v severni prefekturi Aomori, kjer leži tudi Misava. Ob 23.50 po lokalnem času je drugi val dosegel mesto Urakava v regiji Hokaido. Oba vala sta bila sicer visoka 40 centimetrov. Javna televizija NHK je citirala uslužbenca hotela v mestu Hačinohe v prefekturi Aomori, ki je dejal, da je več oseb utrpelo poškodbe; neposredni televizijski posnetki so prikazovali drobce razbitega stekla, raztresene po cestah.

Potres so čutili tudi v severnem središču Saporo, kjer so se na pametnih telefonih oglasili alarmi za obveščanje prebivalcev. Novinar NHK na Hokaidu je opisal vodoravno tresenje, ki je trajalo približno 30 sekund in je bilo tako močno, da ni mogel ostati na nogah.

Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je sporočila, da na območju jedrske elektrarne Fukušima ni opazila nobenih nepravilnosti. Kot previdnostni ukrep so ustavili izpust prečiščene vode iz naprednega sistema za obdelavo tekočin (ALPS).

Japonska premierka Sanae Takaiči je govorila o ukrepih, ki jih je sprejela vlada po potresu. FOTO: Reuters

Japonska leži na štirih velikih tektonskih ploščah ob zahodnem robu pacifiškega »ognjenega obroča« in je ena tektonsko najbolj aktivnih držav na svetu. Otočje, na katerem živi okoli 125 milijonov ljudi, vsako leto prizadene približno 1.500 sunkov. Velika večina jih je blagih.

Spomin na leto 2011

Japonska se zelo dobro zaveda, kako uničujoči so lahko cunamiji. Potres in cunami v Tohoku leta 2011 sta bila ena najhujših katastrof v zgodovini, z ocenjenimi gospodarskimi izgubami v višini 400 milijard evrov. Potres z magnitudo 9,0 in cunami sta terjala okoli 29.000 življenj. Bil je najmočnejši potres, kadar koli zabeležen na Japonskem, in je povzročil valove, ki so v mestu Mijako v prefekturi Ivate dosegli višino 40 metrov. Katastrofa je povzročila jedrsko nesrečo v Fukušimi, ki je skupaj s Černobilom edina nesreča, ocenjena s sedmo, najvišjo stopnjo na mednarodni lestvici jedrskih dogodkov. Posledice te nesreče naj bi trajale najmanj do leta 2051.