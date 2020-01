Japonska oblast izdala nalog za aretacijo Ghosnove žene

Ghosna naj bi po poročanju japonskih medijev skrili v velik kovček. FOTO: Kazuhiro Nogi/AFP

Sodišče v Tokiu je izdalo nalog za aretacijo žene padlega Nissanovega šefa, ki je pred sojenjem na Japonskem pred kratkim pobegnil v Libanon . Kot poroča BBC, jeobsojena lažnega pričanja, saj je menda na tokijskem sodišču lagala o srečanju z neimenovanimi posamezniki, ki da so prejeli plačila od Nissana. Nekdanji vodilni mož na čelu zveze avtomobilskih proizvajalcev Renault-Nissan-Mitsubishi je prejšnji teden sicer ponovno zanikal obtožbe, da so mu pri pobegu pomagali družinski člani. »Medijske navedbe, da so pri mojem odhodu z Japonske sodelovali moja žena Carole in ostali družinski člani, so neresnice. Odhod sem organiziral sam,« je pojasnil Ghosn v izjavi za medije.Na Ghosnov pobeg se je danes odzval tudi japonski avtomobilski proizvajalec Nissan, ki je Ghosnovo dejanje ostro obsodil in napovedal nadaljevanje pravnih postopkov proti njemu. V sredo je sicer napovedana prva tiskovna konferenca Ghosna, ki vse od aretacije 19. novembra leta 2018 ni sodeloval na novinarskih konferencah.​Ghosn, ki je na Japonskem čakal na sojenje zaradi finančnih malverzacij, je po prihodu v Libanon poudaril, da je pobegnil pred krivičnim preganjanjem na Japonskem. Po aretaciji leta 2018 je preživel 108 dni v priporu, po plačilu večmilijonske varščine pa se je na svoje sojenje lahko pripravljal s prostosti.