Japonski premier naj bi danes odstopil

Začasno naj bi ga zamenjal njegov namestnik in finančni minister Taro Aso. FOTO: Kazuhiro Nogi/AFP

Japonski premier Šinzo Abe naj bi danes odstopil, je po poročanja Guardiana napovedala japonska javna radiotelevizija NHK. Razlog za to je zdravstveno stanje 65-letnega predsednika vlade.V času je bil namreč kar dvakrat v bolnišnici, in sicer zaradi kronične bolezni ulcerozni kolitis, zaradi katere je moral leta 2007 prekiniti prejšnji mandat na položaju premiera. Prvi obisk obisk je ravno sovpadel z dnem, ko je postal Abe japonski politični voditelj z najdaljšim neprekinjenim mandatom. Na položaju je več kot 2800 dni, s čimer je podrl rekord svojega starega strica, ki je vodil japonsko vlado od novembra 1964 do julija 1972. Abe je bil že pred tem japonski premier z najdaljšim stažem. Ko je leta 2012 nastopil drugi premierski mandat, je zatrdil, da ima bolezen pod nadzorom.Zadnje dni je bilo tako veliko ugibanj, ali bo sploh sposoben dokončati mandat, ki se izteče septembra 2021. Za zdaj mediji poročajo le, da na bi ga začasno zamenjal njegov namestnik in finančni minister, v vodilni stranki LDP pa že napovedujejo hud boj za nasledstvo.Dokončni odgovor na ugibanja naj bi Abe dal v govoru (napovedan je za peto uro popoldne po lokalnem času oziroma ob desetih dopoldne po našem); pričakujejo tudi, da bo v njem zagovarjal svoj boj proti novemu koronavirusu, ki je v drugem valu prizadel predvsem Tokio in druga urbana središča. Premier sicer medijem o tem ni poročal vse od srede junija, niti o svoji bolezni ni dajal izjav. So pa mediji že sredi meseca, pred prvim obiskom bolnišnice, poročali, da je bruhal kri, tudi njegovi sodelavci so javno izražali skrb in menili, da premier potrebuje počitek.