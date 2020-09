Japonski se približuje silovit tajfun

Južnemu delu Japonske se približuje silovit tajfun z vetrovi, ki presegajo hitrost 200 kilometrov na uro. FOTO: Charly Triballeau/AFP

Južnemu delu Japonske se približuje silovit tajfun z vetrovi, ki presegajo hitrost 200 kilometrov na uro. Tajfun Haishen je obsežen in izjemno močan, pričakujejo, da bo prinesel rekordne količine dežja, veter pa bi lahko prevračal vozila in podiral drevesa, je danes opozorila japonska meteorološka agencija.Kot še poroča francoska tiskovna agencija AFP, pričakujejo, da se bo tajfun popoldne po krajevnem času pomikal čez otočje Amami.Opolnoči po krajevnem času je bil Haishen kakih 80 kilometrov vzhodno od otoka Amami Oshima, vetrovi pa so dosegali hitrosti tudi do 234 kilometrov na uro.Po napovedih se bo neurje pomikalo proti severu-severozahodu in se približalo južnemu otoku Kjušu, nato pa doseglo Južno Korejo.Meteorološka agencija je prebivalce pozvala k veliki previdnosti zaradi nevarnosti poplav, silovitih vetrov, ekstremnih valov in zelo močnega plimovanja, japonska vlada pa se bo danes zaradi vremenskih razmer sešla na izrednem zasedanju.Več sto tisoč prebivalcev Kjušuja so pozvali, naj se zatečejo v zaklonišča, predvsem v mestih Kagoshima in Goto, ki sta na predvideni poti tajfuna.Zaradi slabega vremena so odpovedali že več kot 500 poletov, v Kagoshimi je več kot 21.000 gospodinjstev ostalo brez elektrike.Zaradi Haishena je morala japonska obalna straža prekiniti tudi iskanje več deset pogrešanih mornarjev, katerih ladja Gulf Livestock 1 je potonila v nekem drugem neurju. Doslej so rešili dva člana posadke, dodaja AFP.