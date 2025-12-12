  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Japonsko stresel nov močan potres, tokrat z magnitudo 6,7

    Japonska meteorološka agencija je sprva izdala opozorilo pred cunamijem, ki pa ga je nato preklicala.
    Posledice torkovega potresa. FOTO: Kyodo via Reuters
    Posledice torkovega potresa. FOTO: Kyodo via Reuters
    R. I., STA
    12. 12. 2025 | 06:33
    1:36
    Sever Japonske je danes prizadel potres z magnitudo 6,7, je sporočil japonski Nacionalni inštitut za geofiziko in vulkanologijo (INGV). Japonska meteorološka agencija je sprva izdala opozorilo pred cunamijem, ki pa ga je nato preklicala.

    Je nov megapotres pred vrati Japonske?

    Potres z magnitudo 6,7 je stresel obalo prefekture Aomori na severu otoka Honšu, in sicer na globini 20 kilometrov. Poročil o poškodovanih ali škodi za zdaj ni, poročajo tuje tiskovne agencije.

    Japonska meteorološka agencija je sporočila, da bi lahko obalo na severu in severovzhod države prizadel cunami z valovi, visokimi do enega metra, a so opozorilo nato preklicali.

    V ponedeljek je obalo prefekture Aomori stresel potres z magnitudo 7,5. Po tem potresu so strokovnjaki opozorili, da bi lahko v prihodnjih dneh sledili podobno močni ali celo močnejši potresi. Današnji potres je bil šibkejši od ponedeljkovega, oblasti pa so sporočile, da v jedrskih elektrarnah na tem območju niso zaznali nobenih motenj, je poročala japonska javna radiotelevizija HNK.

