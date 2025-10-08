  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Kaj dela Trumpov zet na mirovnih pogajanjih za Gazo?

    Jared Kushner, sin večkrat obsojenega zločinca s podjetniško žilico, se je s Trumpovo najstarejšo hčerko Ivanko Trump poročil leta 2009.
    Jared Kushner v Beli hiši ob zaprisegi posebnega odposlanca Steva Witkoffa. FOTO: Kent Nishimura/Reuters
    Galerija
    Jared Kushner v Beli hiši ob zaprisegi posebnega odposlanca Steva Witkoffa. FOTO: Kent Nishimura/Reuters
    Ma. J.
    8. 10. 2025 | 12:03
    8. 10. 2025 | 12:14
    7:37
    A+A-

    Jared Kushner, zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa, bo danes v Egiptu skupaj z milijarderjem in posebnim odposlancem ameriškega predsednika Stevom Witkoffom sodeloval na mirovnih pogajanjih med Izraelom in Hamasom. Kakšno vlogo bo v pogovorih odigral ameriški poslovnež, ni povsem jasno.

    Znano pa je, da je Kushner sodeloval že v prejšnji Trumpovi vladi, med drugim mu je tast leta 2020 naložil pripravo načrta za prihodnost Izraela in Palestine, prav tako ni nobena skrivnost Kushnerjevo tesno prijateljstvo z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem niti njegova vpletenost v večmilijonske posle na Bližnjem vzhodu.

    image_alt
    Zet Donalda Trumpa z milijardnimi investicijami na Balkanu

    Kushner se je rodil 10. januarja 1981 v New Jerseyju, mami Seryl in očetu Charlesu Kushnerju. Oče je bil odvetnik in razvojnik nepremičnin, Jaredovi stari starši pa so v ZDA prebežali po drugi svetovni vojni. Obiskoval je judovsko srednjo šolo, nato pa se je vpisal na Univerzo Harvard. Kushnerjev oče naj bi univerzi namenil donacijo 2,5 milijona dolarjev leta 1998, kmalu preden je bil Jared sprejet na Harvard. Jared je leta 2003 diplomiral z odliko, nato se je vpisal na podiplomski študij prava in poslovne administracije v New Yorku.

    Kushner se je leta 2009 poročil s Trumpovo hčerko Ivanko Trump. Par se je poročil v judovskem obredu, potem ko je Ivanka sprejela judovsko vero.

    Fant, ki ne ve niti, česa ne ve

    Jaredov oče je bil leta 2004 obsojen zaradi posredovanja skupnih finančnih sredstev demokratski stranki brez vednosti poslovnih partnerjev. Leta 2005 je priznal krivdo v 18 primerih nezakonitega financiranja političnih kampanj, utaje davkov in podkupovanja priče. Obsojen je bil na dve leti zaporne kazni. Ker je prekršil zakon, je v več zveznih državah izgubil odvetniško licenco.

    Jared je po očetovi obsodbi prevzel nepremičninski posel in v roku desetih let v mestu New York pridobil nepremičnine v vrednosti več kot sedem milijard dolarjev. Leta 2006 je za deset milijonov dolarjev kupil časnik The New York Observer, za nakup katerega se je potegovala tudi skupina Trifecta Enterprises, ki jo je vodil igralec Robert De Niro. Denar za nakup medijske hiše naj bi si prislužil s prodajo nepremičnin med študijem.

    Ivanka Trump in Jared Kushner imata skupaj tri otroke. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Ivanka Trump in Jared Kushner imata skupaj tri otroke. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

    Kushner je časnik spremenil v tabloid, s spremembami pa se je vse prej kot strinjal dolgoletni urednik Peter W. Kaplan. »Fant ne ve niti, česa ne ve,« je o Kushnerju po navedbah New York Timesa dejal Kaplan, ki je po spremembi lastništva kmalu dal odpoved. Kushnerjev časopis je sprva javno podpiral predsedniška kandidata Hillary Clinton in Baracka Obamo. Domnevno razočaran se je nato obrnil k neodvisnim strankam in kasneje k republikancem. Kushner je leta 2013 najel novega glavnega urednika Kena Kursona, svetovalca republikanskim politikom v New Jerseyju.

    The New York Observer je bil eden redkih časopisov, ki je leta 2016 Trumpa javno podprl kot predsedniškega kandidata. Leto za tem je Kushner medijsko hišo predal svaku Josephu Meyerju, svojo kariero pa je nadaljeval v Trumpovi vladi.

    Trumpova predsedniška kampanja

    Kushner je zasnoval tastovo digitalno in spletno predsedniško kampanjo Project Alarmo. Projekt je vključeval stočlansko ekipo, ki je vsak teden testirala več kot 100.000 kombinacij oglasov na teden in tako za kampanjo zbrala več kot 250 milijonov dolarjev mini-donacij. Andrew Bosworth, vodja tehnologije pri Meti, je po navedbah revije Vanity Fair digitalno kampanjo označil za najboljšo, ki jo je kdajkoli videl.

    Kushner je bil Trumpov višji svetovalec v prvem predsedniškem mandatu, prav tako pa naj bi bila njegova zamisel, da naj Mike Pence tekmuje kot Trumpov podpredsedniški kandidat. V konfliktu med Katarjem in Združenimi arabskimi emirati je po poročanju New York Timesa Kushner pritisnil na Trumpa, da je podprl Emirate.

    image_alt
    Velik projekt Kushnerja in Trumpa v Srbiji se zapleta zaradi suma goljufije

    Tasta je pogosto branil, ko so ga zaradi spornih izjav označili za rasista. Kushner je prav tako podprl Trumpovo odločitev, da ZDA zmanjšajo število sprejetih migrantov, kljub temu da so bili tudi Kushnerjevi stari starši migranti.

    Po poročanju časnika Politico so guvernerja New Jerseyja Chrisa Christija odpustili na Kushnerjev ukaz. Christie je bil namreč tisti, ki je sodno preganjal Kushnerjevega očeta. Čeprav je Kushner za revijo Forbes to zanikal, je Christie v svoji biografiji zatrdil, da se mu je Kushner maščeval.

    Jared Kushner in Ivanka Trump sta se večkrat znašla pod drobnogledom zaradi nepojasnjenega izvora prihodkov in križanja interesov, predvsem zaradi investicij na Bližnjem vzhodu. Christie je po navedbah portala Newsweek trdil, da si je par v Savdski Arabiji nagrabil kar dve milijardi dolarjev. Revija Forbes je Kushnerja pretekli mesec tudi uradno umestila na seznam milijarderjev.

    Kushner in Netanjahu dobra prijatelja

    Trump je Kushnerju leta 2020 naložil, naj pripravi načrt za prihodnost Izraela in Palestine. Kljub temu da ni imel političnih ali diplomatskih izkušenj, še najmanj pa z Bližnjega vzhoda, je odpotoval v Izrael, kjer se je srečal z Netanjahujem. Po poročanju številnih tujih medijev Kushner uživa tesno prijateljstvo z izraelskim premierjem.

    V načrtu iz leta 2020 Kushner daje prednost Izraelu, čeprav Palestincem priznava lastno državo. Pogoji so preohlapni za Izraelce in prestrogi za Palestince. S predlogom se niso povsem strinjale niti arabske države. Veleposlanik Združenih arabskih emiratov v ZDA Yousef Al Otaiba je napisal mnenjsko pismo, kjer je dejal, da bo priključitev spornega ozemlja Izraelu poslabšala odnose med Izraelom in arabskim svetom. Kushner je v morebitnem konfliktu videl priložnost in posredoval pri pogovorih, ki so vodili v prvi Abrahamski dogovor. Trumpov zet je v naslednjem letu poslovne lovke razširil tudi na druge arabske države.

    Jared Kushner in miljarder Steve Witkoff na tiskovni konferenci v Beli hiši po sestanku Donalda Trumpa in Benjamina Netanjahuja. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Jared Kushner in miljarder Steve Witkoff na tiskovni konferenci v Beli hiši po sestanku Donalda Trumpa in Benjamina Netanjahuja. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

    Marca 2024 je Kushner v govoru na šoli Harvard Kennedy School dejal, da je Gaza »dragocena nepremičnina na obali«, Izraelu pa svetoval, naj Palestince preseli v puščavo, dokler ne bo prostor »očiščen«, navaja Guardian. Zamisel ameriškega predsednika, da Gazo spremeni v riviero na Bližnjem vzhodu, naj bi v medije prišla z namenom, da prekrije valj ogorčenja, ki ga je povzročila Kushnerjeva podpora etničnem čiščenju v Gazi.

    Po poročanju medijskega portala Middle East Eye je bil Kushner prisoten na vseh ključnih sestankih v Beli hiši, ko so zasnovali nov načrt za Izrael in Palestino. Med septembrskim srečanjem generalne skupščine Združenih narodov se je Kushner z Netanjahujem dobil v newyorškem hotelu. Kljub temu da je Trumpov zet naklonjen izraelskem premierju, je vonj po arabskem denarju najverjetneje tisti, ki stoji v ozadju, in Kushnerju omogoča posredovanje v mirovnih pogajanjih, ki bodo odločali prihodnost Gaze.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Zaradi pogajanj ne smemo pozabiti, da se genocid nadaljuje

    Hamas je v Egiptu predstavil svoje zahteve za podporo »mirovnega načrta«.
    Boštjan Videmšek 7. 10. 2025 | 16:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Egipt

    Tanja Fajon v Kairu: Čas je za končanje te vojne

    Slovenska zunanja ministrica se je z egiptovskim zunanjim ministrom pogovarjala o končanju vojne v Gazi in okrepitvi dvostranskih odnosov.
    7. 10. 2025 | 13:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trumpov načrt v 20 točkah

    V Egiptu začetek mirovnih pogajanj med Izraelom in Hamasom

    Pogajanja v Egiptu so ena najpomembnejših od začetka vojne v Gazi, saj bodo morda odločilna pri končanju vojne.
    6. 10. 2025 | 15:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obletnica

    Dve leti po usodnem 7. oktobru: komemoracije v Izraelu, bombe v Gazi

    Po Izraelu potekajo spominski shodi, prebivalstvo zahteva izpustitev talcev. Danes se v Egiptu nadaljujejo pogajanja.
    7. 10. 2025 | 07:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turizem

    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Slovo

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Neenakost

    Izobrazba staršev pomembno vpliva na to, kakšne priložnosti bo imel otrok

    Za premagovanje vrzeli je pomembna zgodnja vključenost v vzgojo in izobraževanje. Nujna geografska porazdeljenost osnovnih storitev.
    Barbara Hočevar 7. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

         V živo: Zagrebška borza z rekordno rastjo prometa, Ljubljana takoj za njo

    Na konferenci Kapitalski trgi 2025 tudi o hrvaškem trg kapitala, blockchain tehnologiji in o priložnostih za vlaganja v letu 2026.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 8. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Poslovna konferenca

         V živo: Hrvaški je v interesu tudi močan slovenski trg kapitala

    V Zagrebu danes poteka slovensko-hrvaška poslovna konferenca o kapitalskih trgih in priložnostih plemenitenja premoženja gospodinjstev.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar, Nejc Gole 8. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Analiza kapitalskega trga

    Denar za naložbe: sta lahko drugi blok ali Dars v lasti državljanov?

    Slovenija je pred nekaj velikimi infrastrukturnimi zalogaji, ki bi se lahko delno financirali s prihranki državljanov.
    Karel Lipnik 7. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Igor Štemberger, Ilirika

    Država mora podpreti privlačne produkte

    Eden od signalov, da se v EU in pri nas dogajajo pozitivne spremembe, so novi varčevalni programi na kapitalskih trgih, pravi Igor Štemberger, lastnik Ilirike.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    Jared KushnerDonald TrumpZDAIzraelGazamirovna pogajanja

    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (8. 10.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 8. 10. 2025 | 12:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Jared Kushner

    Kaj dela Trumpov zet na mirovnih pogajanjih za Gazo?

    Jared Kushner, sin večkrat obsojenega zločinca s podjetniško žilico, se je s Trumpovo najstarejšo hčerko Ivanko Trump poročil leta 2009.
    8. 10. 2025 | 12:03
    Preberite več
