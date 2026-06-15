V izgnanstvu novorojena stranka Mirna Rusija

Ruski opozicijski politik Ilja Jašin je v Berlinu ustanovil politično stranko, katere cilj je povezati razdrobljeno rusko opozicijo v izgnanstvu. Na ustanovnem kongresu so stranko poimenovali Mirna Rusija, je na družbenih omrežjih danes sporočil Jašin, ki živi v izgnanstvu v Nemčiji.

Sporočil je tudi, da bo stranka zastopala »prave interese Rusije«, v nasprotju s politiko, ki jo vodi ruski predsednik Vladimir Putin. »S temi interesi mislimo na umik vojakov iz Ukrajine in zavračanje imperializma, zagotavljanje človekovih in državljanskih pravic ter pravičnega družbenega reda,« je dejal na družbenem omrežju X.

Jašin je bil izvoljen za predsednika Mirne Rusije, Olga Podolska, nekdanja poslanka iz ruske regije Tula, pa je postala podpredsednica stranke.

Ruska opozicija v izgnanstvu se sooča z nezmožnostjo, da bi vplivala na politični razvoj v Rusiji. Kljub prizadevanjem za vzpostavitev enotne fronte proti Putinu ostaja razdrobljena in razdvojena zaradi osebnih in političnih rivalstev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med gosti na strankinem kongresu sta bila tudi Leonid Volkov iz Fundacije za boj proti korupciji, ki jo je ustanovil pokojni opozicijski voditelj Aleksej Navalni, in Marat Gelman iz Ruskega protivojnega odbora.

Jašin je bil vrsto let tesen sodelavec ostrega Putinovega kritika Navalnega, ki je v še nepojasnjenih okoliščinah pred dvema letoma umrl v ruskem zaporu.

Tudi Jašin je bil zaradi kritike ruske vojne v Ukrajini konec leta 2022 obsojen na dolgoletno zaporno kazen, nato pa so ga v okviru izmenjave večjega števila zapornikov med Zahodom in Moskvo avgusta 2024 izpustili iz zapora in deportirali iz Rusije. Od takrat živi v Berlinu.