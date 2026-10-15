Javno predvajanje usmrtitve obsojenca v ZDA odpovedano

Predsednik ZDA Donald Trump je odpovedal video prenos v živo usmrtitve Nidala Hasana, poroča BBC.

Po številnih kritikah napovedi prenosa ustrelitve zapornika v živo, je Trump danes dejal, da »številni zelo dobri in dobro namerni ljudje, raje ne bi gledali, kako bo umrl« in odpovedal videoprenos usmrtitve.

Pete Hegseth, sekretar Združenih držav za vojno, je pred tem napovedal, da bodo ustrelitev Nidala Hasana, nekdanjega psihiatra v ameriški vojski, ki je leta 2009 v vojaški bazi v Teksasu ubil 13 vojakov, še 32 pa ranil, ker je nasprotoval ameriškemu napadu na Afganistan, prenašali v živo. Trump je idejo podprl.

Usmrtitev Hasana s strelskim vodom 3. decembra letos bo prva sodna vojaška usmrtitev v ZDA v več kot šestih desetletjih. Zadnjo vojaško usmrtitev so v ZDA izvedli leta 1961, ko so vojaka Johna Bennetta obesili zaradi posilstva in poskusa umora. Vendar je bila ta usmrtitev – tako kot druge predhodne ameriške vojaške usmrtitve – izvedena pred majhno skupino prič, ne javno.