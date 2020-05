jaztudi Joeja Bidna

Biden z ženo Jill marca v Filadelfiji Foto Reuters

​Presenetljivi zagovornik

Monica Lewinsky je bila usodna za Billa Clintona. Foto Danny Moloshok Reuters

New York – Demokratski predsedniški kandidatje pomagal povzdigniti gibanje #jaztudi in ga bo tudi pomagal pokopati, so prepričani ameriški konservativni komentatorji. Ameriška javnost ugiba o razsežnosti politične škode, ki jo lahko nekdanjemu podpredsedniku ZDA prinesejo obtožbe o spolni zlorabi nekdanje uslužbenke.Joe Biden je odločno zanikal obtožbe nekdanje sodelavke, da jo je leta 1993 porinil ob steno v prostorih ameriškega senata, kjer je tedaj zastopal zvezno državo Delaware, potisnil roko pod njeno krilo in med poljubljanjem penetriral vanjo s prsti. »To se ni zgodilo!« se je največji demokratski up na novembrskih predsedniških volitvah branil v televizijskem pogovoru in s tem po prepričanju kritikov pokopal osrednjo postavko iz obtožb na račun konservativnega sodnika vrhovnega sodišča, da je treba tožnicam vedno verjeti. Ameriško gibanje #jaztudi se je znašlo na strankarskem in ideološkem razpotju.Visoki demokratski politiki prisegajo, da ne poznajo Joeja Bidna, kakršnega je opisala Tara Reade, in kažejo s prstom na neskladja v njenem pričanju. Kalifornijka, ki je do nedavnega podpirala Bidnovega tekmeca na ameriški levici, zdaj ni več povsem prepričana, ali je v prijavi kongresni službi za kadrovske zadeve zapisala izraz spolno nadlegovanje ali je nekdanjega šefa obdolžila le povzročanja neprijetnosti. Omenili so njeno večkratno spremembo priimka. Odvetniki administracijeso poudarili, da med preverjanjem Bidnove preteklosti niso odkrili nobenih obtožb.Vendar niso pregledali vseh kongresnih arhivov in še manj zaklenjenih na univerzi Delaware, Tara Reade pa je o domnevnem incidentu poročala sorodnikom in prijateljem. Pojavil se je celo posnetek oddaje CNN-ovegaiz tistega časa, v katerem njena pokojna mama sprašuje o možnostih zakonskega ukrepanja proti znanemu senatorju, s katerim je imela hči težave. Na tapeti so tudi nekateri mediji, saj CNN, ki mu republikanski predsednik Donald Trump očita pristranskost do demokratske stranke, dolgo ni poročal o obtožbah, prav tako ne številni drugi.Od New York Timesa je Trump zahteval celo vrnitev Pulitzerjeve nagrade za razkritje spolnih zlorab hollywoodskih mogočnežev, ki so pripeljale do gibanja #jaztudi. Iz enega od – poznih – poročil o obtožbah na račun Joeja Bidna so odstranili del o pritoževanju številnih žensk zaradi nezaželenih objemov, poljubov in dotikov. Nekateri od teh, tudi z zelo mladimi dekleti, so dokumentirani na videoposnetkih. Demokratski predsedniški kandidat je lani obljubil večje spoštovanje osebnega prostora drugih.Visokemu demokratu tudi kritiki priznavajo, da se ni spustil na spolzka tla diskreditacije tožnice, tako kot je z besedami o »tej ženski,«, naredil nekdanji demokratski predsednik. Ta je moral zaradi laganja o spolnem razmerju z mlado praktikantko skozi proces razrešitve, Biden pa še naprej poudarja, da je treba vzeti resno tudi njegovo tožnico. Toda konservativni kritiki njemu in delu javnosti pripisujejo drugačno obravnavanje Bretta Kavanaugha, ki je bil v času Trumpove nominacije za vrhovnega sodnika obtožen sodelovanja pri poskusu skupinskega posilstva sošolke v začetku osemdesetih let. Tudi Biden je hvalil »neznanski pogum«, čeprav je bilo v njenem pričanju veliko lukenj.​Demokratski predsedniški kandidat je dobil presenetljivega zagovornika v republikanskem tekmecu Trumpu, ki je spomnil na številne obtožbe proti sebi. Za Bidna se je zavzel tudi vidni republikanski senator, zato pa jeiz New York Timesa pozvala demokrate k alternativni strategiji za letošnje predsedniške volitve – brez Joeja Bidna.