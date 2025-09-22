Je britanska politika v krizi? Njen center se krha

V nadaljevanju preberite:

Ko je bil pred dobrim letom dni izvoljen Keir Starmer, so ministri laburistične stranke opozarjali, da ima Velika Britanija pod njihovo vlado zadnjo priložnost, da ustavi populizem. Politični center je pokazal razpoke še prej, kot so se bali. Le eden od petih volivcev danes podpira vlado; priljubljenost Keira kot predsednika vlade je porazna. Njegova namestnica Angela Rayner je 5. septembra odstopila zaradi neplačanih davkov, kar je sprožilo obsežno preoblikovanje znotraj kabineta.

Skrajne stranke pa so zelo navdušene. Konservativna stranka je klinično mrtva, Nigel Farage, vodja skrajno desničarske stranke Reform UK, je na strankarskem kongresu dejal, da bo postal premier že leta 2027.