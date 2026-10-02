Je Donald Trump nasvet za ugrabitev Madura dobil od klepetalnega robota?

Ameriški predsednik Donald Trump je decembra v Beli hiši menda ure in ure preživel ob klepetalnem robotu groku, ki ga je razvilo podjetje najbogatejšega zemljana in nekdanjega ameriškega vladnega uslužbenca Elona Muska, in ga med drugim spraševal o razmerah v Venezueli, je poročala revija Time. Nekdanjega venezuelskega predsednika Nicolása Madura so ameriške sile zajele 3. januarja.

Kot je povzel portal Euronews, se je Trump z umetno inteligenco o tej temi pogovarjal decembra 2025, ko je bil Musk na tajnem srečanju s predsednikom v Beli hiši. Trump je po poročanju revije Time groku več ur postavljal vprašanja o Madurovem predsedovanju in njegovi zapuščini ter o tem, kako bi se Venezuelci odzvali, če bi ga zajele ameriške sile.

Po besedah ​​uradnika, ki je bil navzoč na srečanju, je klepetalni robot odgovoril, da je Maduro represiven in zelo nepriljubljen diktator ter da bi veliko Venezuelcev verjetno praznovalo njegov padec.

ZDA pospešujejo uporabo umetne inteligence

Sestanek je bil sedem mesecev po tem, ko je Musk zapustil urad za vladno učinkovitost (Doge). Takrat so bile napetosti med državama na vrhuncu, saj je Trumpova administracija vodila vojno proti mamilarskim kartelom, vzpostavila pomorsko blokado in razglasila Madurovo vlado za teroristično organizacijo.

V zakulisju je menda pripravljala tudi načrte za primer, če bi se odločili za odstavitev Madura in zaseg naftnih ter drugih virov države. Po poročanju revije Time bi lahko Trump grokov odgovor razumel kot potrditev svoje odločitve.

Ameriška vlada letos pospešeno uvaja rabo umetne inteligence. Googlov gemini in Muskov grok se uporabljata v javnih storitvah, kot je Medicare, je poročal Euronews. Za uporabo pri določenih funkcijah v ameriški vladi so odobrili tudi chatgpt (OpenAI), llamo (Meta) in claude (Anthropic).

Časopis Time je, kot navaja Euronews, članek objavil v tednu, ko se Musk vrača na uradno vladno funkcijo. V sredo je ameriški obrambni minister Pete Hegseth njega, ustanovitelja Andurila Palmerja Luckeyja in nekdanjega predsednika predstavniškega doma Newta Gingricha imenoval za vodje novega projekta Pentagona o prihodnosti vojskovanja.«