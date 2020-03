Je Evropa zdaj bolje pripravljena na begunsko krizo?

Bruselj – Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan je dolgo žugal, da ne bo več spoštoval begunskega pakta z EU, sklenjenega pred štirimi leti. V zadnjih dneh so iz njegovih besed postala dejanja: državno organiziran migracijski pritisk na zunanjo mejo EU v Grčiji.Od zaprtja balkanske poti in dogovora z Ankaro iz marca leta 2016 je v Grčijo prišlo razmeroma malo prebežnikov. Turčija se je zavezala, da bo preprečevala nezakonite migracije v Grčijo in sprejemala vrnjene Sirce (vračanje se v praksi skoraj ni izvajalo). Za projekte za pomoč beguncem na turških tleh je bilo Ankari zagotovljenih dvakrat po tri milijarde evrov. V ...