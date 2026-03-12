Je imel najbolj razvpiti pedofil sveta otroka?

V minulih tednih je veliko pozornosti vzbujal video posnetek iz zapora, ki malo pred Epsteinovo smrtjo v bližini njegove celice kaže obrise osebe v oranžnem zaporniškem oblačilu. Poročilo zveznega preiskovalnega urada FBI iz časa po Epsteinovi smrti domneva, da je bila to paznica. Tova Noel ni znala pojasniti niti, zakaj je bilo v Epsteinovi celici več rjuh kot običajno. Z delom ene od njih so ga našli obešenega.

Da bi bila vsa afera z Jeffreyem Epstenom še bolj sumljiva, novi dokumenti domnevajo vdor neimenovanega tujega hekerja v Epsteinove dosjeje v newyorški podružnici FBI-ja leta 2023. Ni še znano, iz katere države naj bi bil.