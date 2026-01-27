Je kitajska gospodarska politika preveč previdna?

Kitajska podjetja prevladujejo v dobavnih verigah električnih vozil, baterij, sončnih panelov in vrste naprednih industrijskih komponent.

Po kitajskem horoskopu je leto 2026 leto ognjenega konja. Kombinacija močnega in živahnega konja z elementom ognja je simbol intenzivnosti, vitalnosti in napredka. Vendar pa modrost pravi, da ognjeni konj ne sme dopustiti, da bi njegova odločnost prešla v nepremišljenost. Podobno bo napetost med ravnovesjem in dinamiko zaznamovala kitajsko gospodarsko politiko v tem letu. Po konvencionalnih merilih je Kitajska lani presegla pričakovanja. Proizvodnja je ostala stabilna, izvoz pa se je povečal, kljub obnovljenim trgovinskim napetostim z Združenimi državami Amerike. Kitajska se je tudi izognila finančni nestabilnosti, čeprav je upad na nepremičninskem trgu trajal že peto leto. BDP naj bi letno zrasel za približno 5 odstotkov. Ti kazalniki poudarjajo trajno odpornost kitajskega gospodarstva, ...