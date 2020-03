Je možna menjava velike koalicije z levo vlado?

Frankfurt - Socialni demokrati (SPD) in zeleni so v Hamburgu začeli koalicijska pogajanja, v Turingiji znova vlada koalicija SPD, stranke Zeleni in Levice,­ javnomnenjske raziskave na zvezni ravni so omenjenim trem strankam napovedale možnost oblikovanja zvezne vlade po volitvah leta 2021. Bi Nemčija lahko prihodnje leto dobila ­ideološko ­drugačno vlado?Zadnje javnomnenjske raziskave so pokazale, da se stranka Zeleni vse bolj približuje krščanskim ­demokratom (CDU), medtem ko je podpora SPD nehala padati. CDU ima trenutno okoli 26,5-odstotno podporo med volivci, stranka ­Zeleni 22-odstotno, SPD 15,5-odstotno, Levica ...