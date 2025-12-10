Je nov megapotres pred vrati Japonske?

Japonska je izdala opozorilo pred megapotresom, potem ko je vzhodno obalo Aomorija, najsevernejše prefekture glavnega japonskega otoka Honšu, v ponedeljek ponoči stresel potres z magnitudo 7,5. Škoda zaradi potresa je bila majhna: 34 večinoma lažjih poškodb in nekaj škode na cestah in stavbah. Sprožili so tudi alarm zaradi nevarnosti cunamija, a so ga že v torek zjutraj umaknili.

Prizor iz prefekture Aomori po ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,6. FOTO: JIJI Press/AFP

Predstavniki japonskih oblasti so po poročanju britanskega Guardiana pojasnili, da v torek objavljeno opozorilo ni napoved in da je verjetnost potresa z magnitudo osem ali več le približno enoodstotna. Vendar upajo, da bo opozorilo zagotovilo, da bo javnost pripravljena na primer močnega potresa, ki bi lahko povzročil razdejanje, podobno tistemu iz leta 2011, ko je umrlo skoraj 20.000 ljudi.

Južna polovica japonske pacifiške obale je namreč lani poleti prejela opozorilo o megapotresu v Nankajski udorini, vendar je dvoumnost tega opozorila povzročila panično nakupovanje hrane za nujne primere, odpovedi dogodkov in zapiranje podjetij.

Vodja seizmologov pri Japonski meteorološki agenciji (JMA) Satoši Harada med tiskovno konferenco v Tokiu, na kateri so prebivalce pozvali k pripravljenosti. FOTO: JIJI Press/AFP

Japonska meteorološka agencija (JMA) ocenjuje, da je ponedeljkov potres začasno povečal potencialno tveganje na otoku Hokaido in obali Sanriku na severovzhodnem delu otoka Honšu. Tam pacifiška plošča pod Japonsko tvori dva oceanska jarka – Japonskega in Kurilskega –, kjer so v preteklosti nastali številni veliki potresi.

Seizmologi pojasnjujejo, da je katastrofalni potres in cunami leta 2011 povzročilo premikanje v Japonskem jarku, ki se razteza od vzhodne obale Čibe do Aomorija, Kurilski jarek (ki mu Japonci pravijo Čišima) pa teče od vzhodne obale Hokaida do Kurilskih otokov.

Potres z magnitudo devet leta 2011 se je namreč zgodil dva dneva po potresu z magnitudo 7,3 v Japonskem jarku ob vzhodni obali honšujske prefekture Ivate; to območje je bilo najbolj prizadeto tako leta 2011 kakor ta ponedeljek. Potres leta 2011 je povzročil cunami, ki je prizadel severna obalna mesta v prefekturah Ivate, Mijagi in Fukušima. Valovi, ki so na nekaterih območjih dosegli višino več kot 15 metrov, so močno poškodovali jedrsko elektrarno Fukušima Daiči.

Katastrofalni potres s cunamijem leta 2011 je hudo poškodoval jedrsko elektrarno Fukušima Daiči. FOTO: Ho New/Reuters

Še en megapotres na morju na območju otoka Hokaido in obale Sanriku bi lahko po vladni oceni povzročil cunami, visok do 30 metrov, ki bi lahko zahteval do 200.000 življenj, porušil okoli 220.000 zgradb in povzročil gospodarsko škodo, ki bi lahko po ocenah dosegla 31 bilijonov jenov (170 milijard evrov), piše Guardian.

Poziv prebivalcem k pripravljenosti

Območje, ki ga zajema aktualno opozorilo, obsega 182 občin od najsevernejšega otoka Hokaido do prefekture Čiba na osrednjem delu otoka Honšu. Oblasti poudarjajo, da najnovejše opozorilo ne napoveduje nobenega megapotresa ob določenem času ali lokaciji, prebivalce pa pozivajo, naj bodo previdni in pripravljeni.

Kakor poroča Guardian, jim svetujejo, naj imajo s seboj torbo za nujne primere, ki vsebuje nekajdnevno zalogo dnevnih potrebščin, skupaj s čevlji in čelado. Ljudem na omenjenem območju svetujejo, naj se z družinskimi člani pogovorijo o postopkih evakuacije in spijo v dnevnih oblačilih, ne v pižamah, da lahko takoj pobegnejo na prosto. Pohištvo naj bo pritrjeno na tla ali steno.

Posledice cunamija leta 2011 FOTO: Kim Kyung Hoon/Reuters

Mestne oblasti Ivakija v Fukušimi so prebivalce pozvale, naj se prijavijo na prejemanje e-poštnih sporočil za nujne primere, medtem ko so mestni svetniki v Oaraiju v prefekturi Ibaraki, severovzhodno od Tokia, odredili pregled brezžičnih komunikacijskih naprav.

Prej omenjeno japonsko opozorilo o megapotresu je lani vsebovalo veliko znanstvenega žargona, kar je zaskrbelo in zmedlo številne prebivalce po vsej državi. Nekatera mesta so zaprla plaže in odpovedala javne prireditve, kar je razočaralo veliko popotnikov v času japonskih budističnih praznikov. Številni Japonci so odložili načrtovana potovanja in se založili z rižem, suhimi rezanci, ustekleničeno vodo in prenosnimi stranišči, zaradi česar so police v številnih supermarketih na zahodu Japonske in celo v Tokiu, ki je zunaj ogroženega območja, ostale prazne.