Je papež z obsodbo tiranov imel v mislih Trumpa?

Ameriški predsednik Donald Trump in papež Leon XIV. sta se že doslej obkladala z ostrimi besedami, zdaj je sveti oče dvignil spopade na višjo raven z izjavo, da svet uničuje peščica tiranov. Z obsodbo »neskončnega kroga destabilizacije in smrti« je morda mislil na krvavo vojno za odcepitev na kamerunskem območju Bamenda, ki ga je obiskal. V besedah o gospodarjih vojne, ki si zatiskajo oči pred odtekanjem milijard dolarjev za ubijanje in uničevanje, se bo morda spet prepoznal republikanski prvak.

»Bog ne blagoslovi nobenega konflikta,« je govoril papež. »Sledilci Kristusa, princa miru, niso nikoli na strani tistih, ki vihtijo meč ali mečejo bombe.« Iz ameriških konservativnih krogov so Leona XIV. pozvali, naj odpraši Biblijo, ki naj bi pravične vojne ločevala od drugih. »Nočem papeža, ki misli, da je prav, da ima Iran jedrsko orožje,« je govoril Trump.