Je Venezuelo stresel redek dvojni potres?

Severno Venezuelo sta v kratkem časovnem razmaku stresla dva zelo močna potresa z magnitudo 7,2 in 7,5. Čeprav se močni potresi po svetu dogajajo vsak teden, je takšno zaporedje dogodkov izjemno redko in je takoj pritegnilo pozornost seizmologov.

Oba potresa nastala v bližini preloma San Sebastián, ki se razteza vzdolž severne obale Venezuele. Območje leži na stiku Karibske in Južnoameriške tektonske plošče, kjer se zaradi dolgotrajnega kopičenja napetosti pogosto sproščajo močni potresi, so povedali na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso)

Izjemno redek pojav

Profesorica znanosti o Zemlji in planetih Suzan van der Lee z Univerze Northwestern opozarja, da se po svetu vsako leto zgodi približno 15 potresov z magnitudo 7 ali več, okoli 150 z magnitudo nad 6 ter približno 1.500 z magnitudo nad 5.

Čeprav se lahko dva zelo močna potresa zgodita na isti dan, je precej redkeje, da se zgodita skoraj hkrati in skoraj na istem mestu. Kot pojasnjuje profesorica, sta se venezuelska potresa zgodila v razmaku manj kot ene minute in približno pet kilometrov narazen, kar je izjemno redek pojav.

Razlika med magnitudama 7,2 in 7,5 se zdi majhna, ampak je v resnici zelo pomembna. Po podatkih Arso potres z magnitudo 7,5 sprosti približno trikrat več energije kot potres z magnitudo 7,2. Prav zato lahko že nekaj desetink magnitude pomeni občutno večjo škodo in posledice na terenu.

Podoben primer iz bližnje preteklosti se je zgodil tudi 6. februarja 2023 v jugovzhodni Turčiji in ob meji s Sirijo. Tam sta se na različnih segmentih Vzhodnoanatolskega prelomnega sistema v nekaj urah zgodila potresa z magnitudo 7,7 in 7,6, ki sta povzročila eno najhujših naravnih katastrof zadnjih desetletij in zahtevala približno 60.000 življenj.

Dvojni potres

Običajno so predpotresi in popotresi vsaj za eno magnitudno stopnjo šibkejši od glavnega potresa. Tokrat pa je razlika med magnitudama le 0,3.

Venezuelski predsednik parlamenta Jorge Rodriguez je dogodek označil za najhujšo naravno katastrofo, ki je državo prizadela v zadnjih 123 letih. FOTO: Miguel Medina/Afp

Zaradi tega seizmologi takšen par potresov označujejo kot dvojni potres (doublet). To pomeni, da sta dogodka najverjetneje povezana in da je prvi potres z majhnimi spremembami napetosti na prelomu lahko sprožil drugega. Glavni razlog za oba potresa pa ostaja dolgoletno kopičenje tektonske napetosti zaradi počasnega premikanja Karibske in Južnoameriške tektonske plošče.

Primeri tako imenovanih dvojnih potresov so znani tudi iz Pakistana leta 1997, kjer sta si dva močna potresa sledila v le 19 sekundah, s Tajvana leta 2006, kjer je med njima minilo osem minut, ter z območja Južnih Sandwichevih otokov leta 2021, kjer sta se v dobrih dveh minutah zgodila potresa z magnitudo 7,5 in 8,1.

Podobno razlago navajajo tudi na Arso, kjer poudarjajo, da bodo šele nadaljnje analize pokazale, ali gre za predpotres in glavni potres ali za redek primer dvojnega potresa.

Globalna nepovezanost

Ker so v istem obdobju tla stresli tudi potresi na Japonskem in v Kaliforniji, se je pojavilo vprašanje, ali so dogodki med seboj povezani. Profesorica Van der Lee pojasnjuje, da vsi potresi nastajajo zaradi gibanja tektonskih plošč, zato so v zelo splošnem geološkem smislu povezani. Neposredne povezave med potresi v Venezueli, na Japonskem in v Kaliforniji pa ni.

Po njenih besedah nihče ne more dovolj natančno napovedati, kdaj in kje bo prišlo do potresa. Potresi so posledica dolgoletnega kopičenja napetosti v Zemljini skorji, trenutek njihove sprostitve pa ostaja nepredvidljiv.

Večletne posledice

Na Arso pojasnjujejo, da lahko popotresna aktivnost po tako močnem potresu traja več let, čeprav magnituda popotresov sčasoma upada. Najmočnejši popotresi so praviloma približno za eno magnitudno stopnjo šibkejši od glavnega potresa.

Enako opozarja tudi profesorica Van der Lee, ki pričakuje nadaljevanje popotresne aktivnosti v prihodnjih dneh. Čeprav bodo popotresi večinoma šibkejši, lahko predstavljajo veliko nevarnost za že poškodovane stavbe, saj lahko dodatno tresenje povzroči nove porušitve.

Popotresni sunek je v ponedeljek že stresel La Guairo in prestolnico Caracas, izmerjen pa je bil z magnitudo 4,6.