Je smrtnost veliko nižja od doslej pričakovane?

Ameriški predsednik Donald Trump predstavlja enega od Abbottovih testov, ki prinašajo veliko lažje ugotavljanje coronavirusa in protiteles. FOTO: Mandel Ngan/AFP

V floridskem Jacksonvillu so se obiskovalci že zgrnili na plažo. FOTO: Sam Greenwood/AFP

New York – V ZDA in drugod so doslej domnevali zelo visoko smrtnost covida-19, kalifornijska raziskava pa kaže na veliko večjo razširjenost novega koronavirusa med prebivalstvom od doslej pričakovane. Raziskovalci univerze Stanford po testih 3300 prostovoljcev v kalifornijskem okrožju Santa Clara sklepajo, da je z virusom okuženih veliko več ljudi, kot pa so domnevali doslej.Protitelesa, ki kažejo okuženost z novim virusom sars, je imelo v začetku aprila v krvi 2,5 do 4,2 odstotka preiskanih v reprezentativnem vzorcu prebivalstva Santa Clare in po dosedanjih sklepanjih bi to v dvomilijonskem okrožju v bližini San Francisca pomenilo od 48 do 81 tisoč primerov okužbe. V resnici so jih zabeležili le okrog tisoč in raziskovalci pod vodstvom profesorja medicine univerze Stanfordsklepajo, da je infekcij petdesetkrat do osemdesetkrat več od števila, ki ga domnevajo zdravstvene oblasti. Stanfordski raziskovalci so prostovoljcem odvzeli kri z zbodljajem v prst in ne z brisom globoko v nosu in žrelu.Santa Clara morda ni primerljiva z vsemi drugimi deli ZDA in drugih držav sveta, a obstoj velikega števila okuženih brez simptomov nakazujejo tudi podatki z ameriške letalonosilke Theodore Roosevelt, ki se je v Tihem oceanu znašla z velikim številom obolelih. Še veliko več mornarjem – kar šestdesetim odstotkom – so v krvi našli protitelesa. Novi testi bodo lahko osvetlili dilemo; v ZDA so zdravstvene oblasti pravkar odobrile test s slino, ki ga bo lahko vsakdo izvedel doma.Pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) opozarjajo, da višja navzočnost protiteles morda še ne pomeni tudi imunosti na nevarno bolezen, a je agencija OZN s sedežem v Ženevi tudi predvidevala celo višjo smrtnost novega koronavirusa od zgodnjih ameriških ocen, ki so domnevale več kot dva milijona žrtev. Tudi raziskava v nemškem Gangeltu kaže na desetkrat nižjo umrljivost od tiste, ki so jo navajali pri WHO, ameriška administracija pa je organizaciji zaradi napačnih podatkov in priporočil, pristranskih do Kitajske, že zadržala svoj finančni prispevek V Wuhanu, kjer je bolezen najprej izbruhnila, so pravkar podvojili prej navedeno število žrtev, v ZDA pa upajo, da bo njihovo bolj podobno sezonski gripi. A tudi priznavajo, da k temu najbolj pomagajo priporočila za ostajanje doma in drugo varno obnašanje prebivalstva, ter opozarjajo, da covid-19 ubija na še posebej grozovit način. Po zveznem dovoljenju za postopno sproščanje karantene pa so se vsaj v floridskem Jacksonvillu na plažo že zgrnili obiskovalci. Morda upajo, da proti novemu koronavirusu pomaga sončni vitamin.Medtem ko ameriška in druga svetovna farmacevtska podjetja hitijo z razvijanjem zdravila, se ljudje oprijemljejo vsakršnega upanja, tudi priporočil za več vitamina D. Osemdeset odstotkov najhujših bolnikov, ki jih priključijo na doslej priporočene ventilatorje, namreč ne preživi in nekateri ameriški zdravniki že priporočajo drugačno dovajanje kisika. Najhujša oblika bolezni se jim namreč ne zdi podobna pljučnici, bolniki so jim videti, kot da bi jih brez postopnega prilagajanja na redkejši zrak spustili na vrh Mount Everesta ali pa vozili v letalu, ki pri visoki višini počasi izgublja pritisk v kabini. Nekateri celo verjamejo, da bolj kot ventilatorji pomagajo bolj običajni aparati za zdravljenje motenj dihanja v spanju.