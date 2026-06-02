Je Tajvan pred še eno ameriško izdajo?

Obisk v ZDA: Voditeljica Kvomintanga ni skrivala pričakovanj, da se bo srečala tudi s predsednikom Donaldom Trumpom.

Odkar je pred pol leta prišla na čelo nacionalistične stranke, kar po kitajsko pomeni Kvomintang, Cheng Li-wun krha konico političnega bodala tajvanskega predsednika Lai Ching-teja in pravzaprav ponuja alternativo njegovemu stališču do Pekinga. Lai Ching-te ob vsaki priložnosti poudari, da je Tajvan neodvisna država, voditeljica stranke, ki je do poraza v državljanski vojni leta 1949 vladala Kitajski, pa vztraja pri enotnosti kitajske nacije. Za številne Tajvance sta prav ona in njena politika večja nevarnost od kitajske vojske, ki bi jih lahko napadla. Cheng Li-wun je v resnici na več ravneh razdelila tajvansko družbo pri ključnem vprašanju, okoli katerega se pleteta usoda in prihodnost tega 24-milijonskega otoka: kako zagotoviti mir. Vladajoča Demokratska napredna stranka, ki ji ...