Je Trumpov mirovni načrt zgolj ruski seznam želja?

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump potrdil, da osnutek mirovnega načrta »ni njegova zadnja ponudba« Ukrajini, so se v Ženevi sestali predstavniki Ukrajine, ZDA, Združenega kraljestva, Francije, Nemčije ter Evropske unije. »Bistveni poudarek je to, da je za nami zelo pomemben – rekel bi verjetno najboljši – sestanek in dan, kar smo jih imeli v celotnem procesu, vse od januarja, ko smo nastopili mandat,« je po uvodnih pogovorih z ukrajinsko delegacijo novinarjem povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Z njihovim potekom je bil zadovoljen tudi vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak.

V Kijevu so izrazili upanje, da bo med pogovori dosežen napredek pri usklajevanju vsebine predlaganega načrta v 28 točkah. Jermak in vodja sveta za nacionalno varnost Rustem Umerov sta se najprej sestala s svetovalci za nacionalno varnost treh evropskih sil, nato pa še z ameriško delegacijo. To sta poleg Rubia sestavljala tudi Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff ter sekretar vojnega ministrstva Daniel Driscoll.

Ameriški predsednik Donald Trump je Zelenskemu in Ukrajini dal do četrtka čas, da se izrečeta o mirovnem predlogu. FOTO Jim Watson/Afp

»Trenutno obstaja razumevanje, da lahko ameriški predlogi vključujejo več elementov, ki temeljijo na ukrajinskih pogledih in so ključni za ukrajinske nacionalne interese,« je vsebino pogovorov v objavi na družabnem omrežju x komentiral ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. »Nadaljnje delo poteka zato, da bodo vsi elementi resnično učinkoviti pri doseganju glavnega cilja, ki ga pričakuje naš narod: dokončno končati vojno in prelivanje krvi.«

Kdo je avtor načrta, se sprašuje Tusk

Ukrajina in evropske zaveznice so v odzivih na ameriške pritiske pokazale konstruktivno držo, prepričane, da bodo tako lažje dosegle nujne spremembe predlaganega osnutka, ki je nastal brez njihove vednosti. Tudi pred začetkom pogajanj v Ženevi niso potihnila ugibanja o tem, kdo je pravzaprav avtor predloga; še dodatno so jih spodbudile izjave skupine ameriški senatorjev, da je Trumpov načrt zgolj seznam ruskih želja, ki so ga ZDA posredovale Ukrajini. To naj bi senatorjem povedal državni sekretar Rubio, ki pa je njihove navedbe odločno zavrnil.

»Kljub nekaterim zadržkom smo skupaj z voditelji Evrope, Kanade in Japonske izrazili pripravljenost delati na načrtu v 28 točkah. Vendar bi bilo pred začetkom našega dela dobro zagotovo vedeti, kdo je avtor načrta in kje je bil ustvarjen,« se je na ugibanja odzval poljski premier Donald Tusk.