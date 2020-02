Je v Iowi zmagal komaj 38-letni Pete Buttigieg?

Vermontski senator Bernie Sanders. Foto Joe Raedle Afp

Nekdanji podpredsednik Joe Biden se je slabše izkazal. Foto Rick Wilking Reuters

Des Moines – Komaj 38-letni nekdanji župan South Benda iz Indiane je presenetljivi zmagovalec demokratskih volilnih zborov v Iowi. Tri milijonska zvezna država vsaj pri levi od obeh velikih ameriških strank pogosto velja za znanilko vseameriške demokratske nominacije, če že ne tudi predsednika ZDA. Ta položaj bo še naprej branil Donald Trump, ki so ga republikanci Iowe na svojih ponedeljkovih volilnih zborih podprli skoraj soglasno.Strahovi bolj sredinsko usmerjenih ameriških demokratov se niso uresničili, »demokratični socialist« Bernie Sanders ni zmagal v tekmi za demokratskega predsedniškega kandidata Iowe, prav tako ne milejša različica njegovih zdravstvenih, šolskih, davčnih in drugih programov v osebi senatorke iz Massachusettsa Elizabeth Warren, pa čeprav jo je podprla vrsta nekdanjih demokratskih prvakov z zadnjim demokratskim predsednikom Barackom Obamo vred.Zato pa so števci glasov precej časa porabili za »nadzor kvalitete štetja« zaradi velikih »nesoglasij« med najprej zbranimi izidi in šele v torek pozno popoldne po lokalnem času so po preštetju 62 odstotkov glasov na prvo mesto postavili Buttigiega, na drugo Sandersa, sledita senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren, nekdanji podpredsednik Joe Biden, senatorka iz Minnesote Amy Klobuchar in drugi.Brez dokazov o ponovnem tujem vmešavanju, kot ga je za zadnje predsedniške volitve vsaj posebni preiskovalec Robert Mueller pripisal Rusiji, so zdaj na svoj račun prišlji šaljivci. Eni so zbore (caucus) iz Iowe razglasili za živalsko truplo (carcass), drugi so risali požar in demokratske voditelje, ki se delajo, kot da nič ni. Tretji so sumili, da poskušajo lokalni demokratski prvaki nekako potlačiti zmago »socialista« Sandersa, ki se ga po teh prepričanjh bojijo bolj kot Trumpa.Zmagovalec je mladi veteran malteških korenin in odkrito istospolne usmeritve, pred vojaško kariero diplomiranec najboljših ameriških univerz ter delujoč pri elitni svetovalni ustanovi McKinsey & Company. Da bo Iowa lahko nadaljevala s tradicijo napovedovanja demokratskih predsedniških nominirancev, bo moral Buttigieg prepričati tudi večje in manj belske zvezne države. Doslej je imel težave še posebej pri pridobivanju temnopoltih Američanov, a morda predvsem zato, ker so ti v veliki večini stavili na nekdanjega demokratskega podpredsednika Joeja Bidna, namestnika prvega temnopoltega predsednika Baracka Obama.Biden je kljub velikim težavam zaradi položaja sina Hunterja v upravnem odboru ukrajinskega podjetja Burisma Holdings prevladoval na številnih raziskavah javnega mnenja, se bo zdaj dediščina zadnje uspešne demokratske administracije začela razblinjati? Nasprotno, mladi nominiranec demokratov iz Iowe upa, da bo ponovil zgodbo zadnjega demokratskega predsednika, ki je, tudi zelo mlad, z zmago v Iowi leta 2008 napovedal svoj vzpon v Belo hišo.